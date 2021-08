El W60 Conde Jackson Maspalomas ya tiene campeonas de la competición de dobles, una final emocionante que decidió el título para la pareja de la neerlandesa Arianne Hartono y la australiana Olivia Tjandramulia. Las ganadoras tuvieron que pelear su victoria en su encuentro contra las argentinas María Lourdes Carle y Julieta Estable a tres set de gran espectáculo. Una gran batalla en la tierra batida del Club Conde Jackson Maspalomas de las cabezas de serie 2, ya finalistas en el torneo anterior W60 Disa Gran Canaria y que hoy han superado el reto de la pasada semana para esta vez alzarse con el trofeo.

La pareja Hartono-Tjandramulia resuelven así su asunto pendiente en el club de San Bartolomé de Tirajana, en una final que les dio el título con un marcador 4-6/6-2/7-10. La pareja de Sudamérica hizo una gran actuación durante la semana de torneo pero su juego, aunque solvente, no fue suficiente para derrotar al huracán Hartono-Tjandramulia, decididas a hacerse con el primer puesto en esta ocasión.

Las campeonas han declarado al término del partido estar "muy felices y muy satisfechas con su trabajo" ya que la semana pasada se quedaron a las puertas como segundas del torneo y esta vez "hemos ganado al fin". Sus rivales han sido "de gran nivel, con un juego muy bueno" y juntas "hemos dado un espectáculo que la gente ha podido disfrutar". La final la han definido "como una gran batalla" y ahora disfrutarán de Gran Canaria y de la playa, con la satisfacción de poder llevarse el título a casa.

Jiménez - Rus

El plato fuerte de la jornada han sido las semifinales de individuales, un derroche del mejor tenis que pondrá mañana la guinda en una gran final de espectáculo asegurado. La experiencia y veteranía de la número 80 del mundo y líder del torneo, Arantxa Rus, se verá al otro lado de la red con una de las promesas del tenis, la número 1 junior Victoria Jiménez, en un duelo que asegura impacto.

La ganadora del título de W60 Disa Gran Canaria, Arantxa Rus, volvió a ganar, con un pleno de victorias por dos semanas consecutivas. Rus superó a su rival, la austriaca Julia Grabher, con una gran supremacía y potencia en juego y constancia (6-3/6-2). "Fue un gran partido, con puntos largos" y en el que la jugadora de Países Bajos tuvo que sacar su mejor tenis. En el primer set y estando un juego por debajo "tomé un juego más agresivo, jugando cerca de red y buscando el fallo y eso marcó la diferente", ha confesado la tenista neerlandesa. De cara a la final, tratará de centrarse en su propio juego, "pelear cada punto y cada bola" y "repetírtelo a ti misma para asegurarte sacar el mejor tenis", ha adelantado.

La rival de Arantxa Rus será la número 1 del mundo junior, la joven de Andorra, Victoria Jiménez, de 16 años, que venció a la anterior en el título, la francesa Diane Parry, que con su edad también lideró también el ranking junior. Fue un encuentro muy disputado, de tú a tú y a tres set (6-3/5-7/3-6), donde Victoria se confirmó el paso a la que será su primera final W60.

"Estar en un a final 60.000 dólares es un sueño hecho realidad" y "estoy muy contenta, también nerviosa" en un cúmulo de emociones que le cuesta explicar pero "es la meta por la que llevaba todo el año luchando". Además, en el anterior torneo "perdí contra ella", por lo que este partido era también un reto personal. Con el resultado de hoy ha podido "jugar el partido que quería" con el mejor resultado de su carrera hasta el momento. Mañana en la final está decidida "a darlo todo y pelear cada punto".

Arantxa Rus es "una gran rival" con la que ha podido entrenar esta semana, por lo que sabe que para ganar "tendré que luchar cada punto" y por supuesto "darlo todo".

Su partido de hoy ha sido un recital del mejor tenis, entre dos rivales jóvenes y promesas potentes del deporte femenino. Con su victoria, Jiménez no pudo más que arrodillarse en la tierra batida, feliz como nunca por dar un paso más a algo que creía imposible hasta hace apenas unos días.

Como ha confesado, "me he puesto un poco nerviosa al principio, porque verme en una final me ha creado tensión", por lo que empezó el encuentro "jugando demasiado defensivo", algo que supo aprovechar Diane Parry para ponérselo difícil. Ya en un segundo set la tenista de Andorra pudo entrar en un juego más agresivo y eso "me ha ayudado a ganar, manteniendo el nivel".

Mañana el W60 Conde Jackson Maspalomas pone su punto y final tras dos semanas de tenis, con su último partido a las 11. La gran final entre Rus-Jiménez será con entrada libre y gratis, siguiendo todos los protocolos y recomendaciones Covid y con un encuentro digno de un WTA entre la veteranía y la juventud.