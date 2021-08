Yadrián Escobar: «Camarero es una pieza clave en este equipo»

Recién aterrizado en Gran Canaria y ya ha mantenido su primer contacto con los nuevos compañeros y con el técnico Sergio Camarero. ¿Sus primeras impresiones?

Mi primera impresión, cuando los vi cara a cara, fue que este equipo es muy alto. A simple vista, se ve que están muy bien preparados, que están muy fuertes físicamente. Además, me sentí acogido con mucho cariño

Empieza la pretemporada un poco más tarde que el resto. ¿Cómo lo va a llevar?

No es la primera vez que me sucede. Creo que sé cómo tengo que trabajar para poder alcanzar rápidamente el nivel de mis compañeros. En poco tiempo espero estar preparado para poder rendir a mi máximo nivel.

Llega a un Guaguas renacido, campeón y que quiere seguir haciéndose grande a nivel europeo. ¿Qué supone para usted formar parte de este ambicioso proyecto?

Para mí es sumamente importante jugar la Champions. Mi intención es ser un eslabón más en el crecimiento del equipo. Esta situación es algo que hace que me sienta muy feliz tanto a mí personalmente como a mi familia en Cuba.

¿Qué significa para usted jugar la Champions?

Me siento muy afortunado de que mi primera experiencia en la competición sea en el Guaguas. Este es un proyecto que tiene deseos de jugar, de llegar y de hacerlo bien. No es lo mismo cuando lo haces con un equipo que lleva mucho tiempo en la competición, porque se vive de otra manera. El Guaguas va a vivir la Champions con otra energía. Por ello, me siento un privilegiado de jugarla por primera vez formando parte de un equipo que tiene deseos de cuajar un buen papel, como este Guaguas.

Usted es considerado como una estrella mundial del voleibol. ¿Cómo lleva esa presión de ser una de las referencias de un Guaguas tan ambicioso?

Mi padre me decía que tienes presión desde el momento en el que naces. La presión siempre está, pero hay que trabajar mucho para enfrentarte a ella. Tienes que entrenar fuerte todos los días, salir a la pista para jugar como sabes hacerlo y tratar de hacer un buen papel para lidiar con la presión.

¿Qué le gustaría conseguir con este Guaguas?

Soy una persona muy ambiciosa. A nivel individual me gustaría poder llevármelo todo lo que esté a mi alcance. Por otra parte, en cuanto a la parte colectiva se refiere, el objetivo no es otro que ayudar al equipo a conquistar todos los títulos posibles.

Ha tenido experiencias en distintos países y ligas. ¿Qué diferencias cree que va a encontrar ahora que llega a España respecto a lo que ha vivido?

No creo que haya mucha diferencia. Todas las competiciones tienen sus características. Al fin y al cabo, estamos hablando de voleibol. Todo está en cómo te prepares para competir. La manera en la que trabajes será la forma en la que afrontes la temporada.

¿Qué conoce de sus nuevos compañeros y del Sergio Camarero? ¿Qué espera de ellos?

Vengo siguiendo al equipo y desde hace cinco o seis meses. Desde mitad de temporada en adelante lo seguí mucho. Creo que Sergio Camarero es una pieza fundamental, que presiona cuando tiene que hacerlo y que te da confianza cuando tiene que dártela. Conozco a Paulo Renan, Guille Hage y a Yosvany Hernández. Son excelentes jugadores que he tenido la posibilidad de verlos bien de cerca e, incluso, jugar contra ellos. De resto, la plantilla está muy compensada. Tenemos un gran equipo como para aspirar a todo.

¿Qué supone jugar con su compatriota Yosvany Hernández en el Guaguas?

Es un sueño hecho realidad. Lo conocí cuando prácticamente estaba empezando en el voleibol. Estábamos en la misma escuela de voleibol porque somos de la misma ciudad. Compartir equipo con él es un sueño.