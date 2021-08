La Vega de los sueños. El CF Panadería Pulido San Mateo se estrena este domingo (12.00 horas) ante el Mérida en Segunda RFEF en la fortaleza naranja. Con 25 contratos profesionales, Juan Carlos Socorro es su director general. El arquitecto de un milagro que no tiene techo. «Ilusión y ganas de que llegue la fecha. Es un reto esta categoría; por primera ocasión en la historia los chiquillos jugarán en este marco casi profesional».

El técnico y exjugador de la UD es el padre de la criatura.Amo y señor de una constelación de músculo. «Esto no es obra de Socorro, es de los chicos que son los que corren y pelean. Lograron que la Vega de San Mateo tenga un equipo en el mapa nacional. Nombrarme solo a mí es una falta de respeto a todos los que han arrimado el hombro, que son muchísimos».

En la pizarra de Socorro, la palabra ‘fiesta’ es un sacrilegio. Pecado mortal. «Habrá distintos planteamientos, no es lo mismo jugar aquí en la Vega que en Chapín o al Nuevo Arcángel. Nos manejaremos con distintos sistemas y distintos planteamientos; pero el gen competitivo, la intensidad del Pulido y la verticalidad, eso se mantiene». La Vega será un parque temático de la intensidad. Noventa minutos son una eternidad en esta oasis del coraje. «Somos el campo más humilde; dentro de nuestra modestia, tiene que gustar venir a la Vega. Queremos atraer a la afición. ¿La meta? Hacernos fuertes en nuestro campo. De fiesta nada, no subimos para que esto sea una fiesta sino para competir. Que este sueño no dure un año».

Con una zurda de oro -286 duelos con la UD y que fue segundo de Lobera-, Socorro incide que en su caseta no hay galácticos. «El secreto es que no hay estrellas, en Segunda RFEF hay un bloque. El bloque nos ha llevado hasta aquí», asevera el preparador que selló el histórico ascenso en junio.

Llega un Mérida que se presenta como favorito. Pero las monarcas del pan son capaces de todo. «Llega un grande, si bien es cierto que ausente de la élite. Es un equipo de la talla del Xerez o Córdoba. Les vamos a tratar como uno más, no podemos salir pensando quién es el Mérida. Estamos en su liga».

Primer éxito para el cielo

Ejerce de visionario y confía en ver un grancanario en el banquillo amarillo. «Todos queremos progresar, hay que hacer méritos para llegar a la UD. Dentro de unos años, algún entrenador canario estará dirigiendo al equipo de todos como Las Palmas». En su libro de estilo, predomina el estudio. Es un enfermo del análisis: «Trato de minimizar el potencial rival y su ataque, aprovechar los fallos en defensa. Somos un equipo muy vertical, me gusta atacar. Lo del pase, pase, sin profundizar no lo veo. Hay que ser más verticales». Desecha que los árbitros les falten al respeto. «Al término de las 34 jornadas todo se iguala».

La primera victoria del San Mateo será para Miguel Medina, un fiel pasional de las hazañas del club de La Vega. «Acaba de fallecer un amigo del mundo del fútbol, conocido de Guanarteme y el sector portuario. Se alegró muchísimo por el ascenso. La primera victoria será para Miguel Medina, desde el cielo está expectante».

Con Guanche como arquero celestial y Braulio como referente, los leones de la Vega saldrán con las garras afiladas. Naranja el color del compromiso. San Mateo es la zona cero del pundonor.