Mañana de emociones la que se vivió en el Juan Guedes para dar comienzo al estreno de la nueva categoría del fútbol español, la Segunda División RFEF, en la que Tamaraceite y San Fernando dejaron un partido de caviar a los cerca de trescientas personas que se acercaron al feudo insular para degustar de un vibrante 3-4 con el que el equipo de Tino Déniz asalta el fortín del barrio capitalino.

Los cuatro meses de silencio desde el último choque liguero en la pasada temporada quedaron compensados con los siete tantos anotados en la mañana de hoy. Si bien Edu Cruz ponía por delante a los suyos con dos tantos en el minuto 4 y 7; el Sanfer reaccionó de la mejor manera posible, dándole la vuelta a la vuelta a la tortilla en la primera parte y en un intervalo de diez minutos, desde el 28 al 38 remontó el vuelo para ponerse 2-3. En la segunda mitad, ambos conjuntos sumaron un gol más, para ofrecer un derbi insular de altos quilates.

A los cuatro minutos se levantó el graderío local gracias a Eduardo Ruiz. El central del Tamara, con la responsabilidad de hacer olvidar a la dupla García-Rodríguez de la pasada campaña, se destapó en el aérea rival. El espíritu de Sergio Ramos se apoderó del zaguero blanquiazul con dos fogonazos en un lapso de ocho minutos.

2-0 en un abrir y cerrar de ojos. No podía pedir más Pachi Castellano en su estreno como entrenador del Tamaraceite. El primer tanto llegó cuando Edu recogió un rechace en el área de David Álamo, que no pudo hacer más que repeler el balón tras un zambombazo de Leo Ramírez en una falta frontal y le dejó en bandeja de plata el primer gol de la temporada a los locales.

El segundo zarpazo llegó en una situación parecida. Leo Ramírez sacó su guante a paseo y puso un balón colgado exquisito a la cabeza del central. La camiseta con el dorsal 4 se elevó por el cielo y con un giro perfecto de cuello invitó a sus compañeros a celebrar el segundo de la mañana en el córner izquierdo. Conjura perfecta para los de Castellano, mientra Tino Déniz se desesperaba en la línea de banda.

Se encontró cómodo el Támara desde entonces con la renta de dos tantos en su buchaca. No echaba en falta –hasta el momento– a David González en la sala de máquinas. Aquejado el Moco por unas molestias en los ligamentos de su rodilla izquierda -tiene dos semanas de baja-, la responsabilidad de crear juego recaía en Julito Báez, quien lamentablemente tuvo que ser sustituido en el 18’ al sufrir un golpe en la zona trasera de su pierna izquierda y “quedársele dormida”, como confirmó su entrenador a la conclusión del choque.

Pasó a un 4-4-2 Castellano con su sustitución y comenzó a verse las costuras del Támara. Manu Alemán empezó a mover al equipo a su antojo desde la zona de creación y conectaba con las bandas a placer. Álex Cruz, su mejor socio sobre el verde, leyó el bienestar de su compañero y activó el modo remontada.

Encontró huecos el equipo sureño y a un minuto para llegar a la pausa de hidratación –a la media hora– llegó el tanto visitante. Andrés Trujillo encontró una autopista abierta por el carril diestro y tuvo todo el tiempo del mundo para colgar el balón a la cabeza de Ruimán, quien solo tuvo que orientar la cabeza para mandar la pelota al fondo de las mallas de Javi Sánchez.

El propio arquero local facilitó el empate tras la pausa de refresco. A la salida de un córner el cancerbero salió a por un balón alto y no acertó a despejar con energía, dejándolo rifado en el balcón del área y facilitando el remate del lateral zurdo, Pedro, que coló el esférico entre la marabunta de piernas rivales.

Tanto descolocó el empate al Tamaraceite, que no podía dar crédito como en apenas 10 minutos el Sanfer era capaz de volver a asestarle la tercer apuñalada. Se consumaba la remontada y el gesto de Tino Déniz era totalmente distinto al del arranque de juego. 2-3 en el 38’, esta vez el ejecutor fue Álex Cruz, que con una cabalgada de 40 metros se plantó solo ante el arco rival y batió por bajo a Javi Sánchez. El asombro era total entre la afición. “¿A cuánto se pagaba la remontada? Te hacías rico, eh”, decían algunos presentes.

Ritmo frenético

Continuó noqueado el Támara tras el descanso. El Sanfer subió la línea de presión para coger a su rival con el pie cambiado y en el 49’ Álex Cruz, el más pillo de todos, firmó su segundo tanto de la mañana (2-4) al recoger un pase magistral entre líneas de Aitor, quien llevaba escasos minutos en el terreno de juego.

Sin embargo, tan solo dos minutos después el Tamaraceite volvió a recortar distancias. La mañana transcurría a un ritmo frenético. Quintero forzó un penalti y López Silva golpeaba con precisión a media altura desde el punto de castigo para mantener la emoción en alto.

Los siguientes compases del duelo transcurrieron por los intercambios de posesiones en la medular. Nadie se hacía con el control del encuentro, salvo fogonazos de calidad. A tirones. El mismo que dio Asdrúbal en el 73 para controlar un balón con el hombro en posición dudosa de su brazo y que mientras se dirigía al arco contrario se vio frenado con un planchazo con los pies por delante por parte de Stephane que le valió la expulsión.

Con superioridad numérica, el Tamara se lanzó con todo en el último cuarto de hora, prescindiendo Castellano de su central goleador Edu Cruz, para introducir a Aníbal y jugarse el todo por el todo con solo un central.

No pudo derribar el muro rival el cuadro capitalino, que a pesar de intentarlo con casi todo el equipo volcado sobre el área de David Álamo no consiguió igualar la contienda y dejó un amargo sabor de boca a los suyos con el 3-4 definitivo.