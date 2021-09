Agustina Gorzelany: «Siempre voy hacia delante, no doy nada por perdido»

Agustina Gorzelany es el fichaje estrella del Taburiente para el nuevo curso, en el que busca asentarse en el ‘top 4’ de la Liga Iberdrola. La argentina, subcampeona olímpica en Tokio, está considerada como una de las mejores del mundo.

¿Por qué eligió usted España, y en concreto el Taburiente, para dar su salto a Europa?

Se dio la posibilidad de venir junto con mi novio -Gastón Sambuco, jugador del cuadro masculino del Tabu-. No fue tanto la búsqueda de elegir jugar en España, sino el aprovechar la ocasión de poder venir juntos.

¿Primeras impresiones sobre su nuevo club?

Estoy muy contenta. Las chicas han estado todas divinas, me recibieron muy bien y arrancamos con un nivel de entrenamientos muy intenso.

La pequeña colonia argentina del Taburiente suponemos que le ha ayudado a integrarse muy rápido.

El venir aquí y encontrarme a varias chicas argentinas, además de conocer ya a algunas de ellas, me hace sentir algo más cómoda. Pero también me han recibido muy bien las españolas.

Viene de ganar la medalla de plata en los Juegos de Tokio con la Leonas, ¿cómo vivió esa experiencia olímpica?

Los Juegos, más allá del problema del Covid, resultaron una experiencia increíble. Estoy muy contenta de haber podido vivirla y de habernos podido llevar una medalla de plata. Fueron mis primeros Juegos, así que estoy muy agradecida de tener la oportunidad de disfrutar de una experiencia como esa.

¿Tiene usted ese gen competitivo que suele caracterizar a los argentinos?

Me considero una jugadora que siempre va hacia delante, que nunca da nada por perdido. Llego con muchas ganas de sumar en este equipo y de disfrutar esta nueva etapa en mi vida, una nueva experiencia europea.

«Trataré de dar lo mejor de mí para ser la estrella que me piden que sea, desde la humildad»

¿Qué espera aportar a esta UD Taburiente?

Me gustaría aportar firmeza defensiva, pases largos, sobre todo de flick, y tener algo más de definición en cuanto a los penaltis. En definitiva, espero poder ayudar al equipo desde mi posición para sumar los tres puntos cada fin de semana.

¿Pesa la condición de jugadora franquicia del nuevo proyecto del Taburiente?

Me siento orgullosa de que me consideren así, como un fichaje estrella. Trataré de dar lo mejor de mí para ser la estrella que me están pidiendo que sea; eso sí, siempre desde la humildad y con muy buena predisposición.

¿Qué objetivos deportivos a nivel personal se marca?

Quiero marcar goles, algo que siempre han pretendido mis entrenadores y el propio Eugenio Paulón -director deportivo de la UD Taburiente-, que fue quien consideró mi fichaje. Espero hacer un buen torneo, cometer el menor número de errores posible y sumar para el equipo.

El club tiene la ambición esta temporada de entrar en el top 4 de la Liga Iberdrola, ¿lo ve posible?

Sabía que la temporada pasada quedamos quintas, y eso ya es algo importante. Creo que tenemos que aspirar a más; obviamente queremos estar arriba en la Liga y pelear por entrar en la Copa de la Reina. Pero tenemos que ir partido a partido e ir viendo cómo se van dando los resultados. Tenemos jugadoras con experiencia, y eso es bueno para afrontar los momentos importantes del partido y sacarlo adelante. Además, también hay jugadoras jóvenes que seguro que nos ayudarán mucho.