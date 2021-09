La honestidad del técnico que puso a San Mateo en el mapa del fútbol nacional. Juan Carlos Socorro, máximo responsable técnico del CF Panadería Pulido San Mateo, reconoció el largo trecho que le queda a la entidad naranja por recorrer tras su accidentado estreno ante el Mérida en la Vega (1-3). "Mantengo mi caracter, esté donde esté, sea cual sea mi la categoría. Todos hemos subido todos de categoría y me pasa por encima. Toca aprender, reconocer mis errores y tratar de corregirlos". Hace una semblanza del estreno con desliz. El tanto de Uday puso en franquicia a los de la Vega pero luego llegó la reacción de uno de los grandes favoritos al ascenso. "Fiesta ninguna, veníamos a competir en esta categoría y creo que lo hemos logrado. Ante un gran equipo, sí es verdad que los fallos defensivos te condenan (...) El fútbol son detalles, marcamos, te marcan rápido y en la segunda parte se te ponen por delante. En la primera parte controlamos más, en la segunda, ya salimos algo un pelín desesperados".

Socorro, que ha catapultado al San Mateo desde la Regional a la Segunda RFEF, incide que el Mérida se impuso por "empaque". "Se llevaron el partido no por ser muy superiores, pero sí tienen un empaque, que ahora mismo no tenemos". Resalta el espíritu de sus pupilos, que desde Hormiga a Quintero, lucharon hasta el último segundo. "Dentro de la dificultad hemos competido, felicito a los chicos. Pero hay que cambiar el chip lo antes posible; si no, las jornadas te pasan por encima y la categoría se va volando. Hay que tratar de hacerlo ya".

La nota negativa fue la gravísima lesión de Juanma Fleitas -rotura del tendón- y que dice adiós a la temporada. Su estreno en la Segunda RFEF duró diez minutos. "Es grave; seguramente se pierde lo que resta de temporada. Solo tener cuatro centrales, y encima ahora perder a Juanma. Ahora mismo necesita de todos nosotros, mimarlo y apoyarlo". Aclara que el Mérida, por mucho poderío económico, está en el mismo peldaño que el San Mateo. "No está en otra liga, está en la nuestra. Es un equipo de Segunda RFEF como nosotros; tiene otro empaque, nos faltaron dos semanas de pretemporada (...) No hemos utilizado el gimnasio. Ellos tienen un equipo hecho, nosotros estamos en construcción".

La fortaleza del San Mateo figura en su fortín y Socorro agradece el compromiso y aliento de los fieles. Pero hay que pasar página. "Reclamo consuelo para los chicos, hicieron un gran trabajo. El 1-3 es muy abultado, el Mérida tuvo pocas ocasiones, nosotros y nosotros, pocas. ¿Peleando así? No me vale la pelea; me vale lo otro, lo que no se entrena, la veteranía, el empaque...Nos falta, hay que pillarlo sí o sí; esto se va volando". No es especial medirse el domingo a Las Palmas Atlético en el Anexo y cruzarse con Juan Manuel Rodríguez. "Ya nos hemos enfrentado a Las Palmas Atlético en Tercera, pero reitero que tenemos que olvidarnos de contra quién jugamos. Deben aprender a competir".