Bryan Hernández: «No sé dónde está el límite de este deporte en Canarias»

¿Cómo le explicaría a todos aquellos que lo desconocen qué es el crossfit?

Me hacen esa pregunta muy a menudo y sigo sin saber cómo empezar. Es una combinación de varias disciplinas deportivas que agrupa muchos tipos de ejercicios, con un formato que siempre varía en tiempo, en cantidad de repeticiones, en objetivos… Y todo con un solo objetivo, sacar lo mejor de uno mismo, ya sea en tiempo, en peso levantado, en repeticiones conseguidas…

Según su parecer, ¿por qué este deporte engancha tanto a la gente?

Creo que es por la variedad de ejercicios que ofrece y, sobre todo, por el ambiente que se genera, la comunidad que se crea, el entorno en el que practicas deporte. La gente, aparte de los propios beneficios del entrenamiento, socializa mucho cuando lo practica.

¿Qué llevó a Bryan Hernández a decantarse por practicar esta disciplina?

Creo que fue la novedad del momento; en 2014, cuando me inicié, era bastante desconocido. Siempre había practicado gimnasia y el hecho de que hubiese unas anillas allí, como en el deporte que yo hacía, me gustó. De repente lo descubrí y me fue llamando la atención poco a poco.

En los boxes, en las propias competiciones, vemos a deportistas de todas las edades y condiciones. ¿Todo el mundo puede practicar crossfit?

Siempre que esté bien prescrito y con un profesional preparado al frente que lo ajuste a cada persona, sí. Es apto para que pueda practicarlo todo el mundo.

¿Cómo le ha afectado, en lo personal y en lo deportivo, todo este periodo de pandemia?

En un primer momento fue, como para todo el mundo, un gran parón, un cambio enorme. Pero tengo la suerte de que mi entorno comparte la misma pasión que yo, nos gusta entrenar. Al final no paras de un modo u otro, con más o menos facilidades, gracias a la gente que tienes alrededor. Fue otra forma de superación. Y el crossfit es eso, superación.

Nos decía que en los inicios casi nadie conocía este deporte y ahora, en Canarias, tiene una aceptación brutal. ¿Cómo ve este boom en las Islas?

Tuve la suerte de empezar justo cuando comenzó a practicarse en las Islas. Cuando alguien me preguntaba por este deporte, había que esforzarse para explicarlo. Ahora casi todo el mundo tiene ya una idea preconcebida de lo que es. He ido creciendo a medida que también lo hacía el crossfit. En 2017, pensé que esto había llegado ya a lo más alto, pero ahora veo que no, que todavía no ha tocado techo. Así que, ahora, le diría que no sé dónde está su límite.

Usted es el único canario que ha logrado clasificarse para los Crossfit Games, la competición mundial más importante de esta disciplina, además de ser el primer español en lograrlo. Hace dos años lo volvió a conseguir. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando se ve entre los mejores del mundo.

Sobre todo me considero muy afortunado por ello, he tenido la suerte de estar ahí y la satisfacción de conseguir algo que muy pocos en el mundo pueden lograr.

Es licenciado en Educación Física y vive a caballo entre Barcelona, donde imparte clases de este deporte, y Lanzarote, la tierra donde nació. Se encuentra clasificado entre los 60 mejores de Europa. ¿Cuáles son ahora sus objetivos?

Prefiero no marcármelos, simplemente voy entrenando día a día con mis compañeros, dando lo mejor de mí en cada sesión para ser un poco mejor y, luego, que venga lo que tenga que venir. Disfruto de lo que tengo ahora mismo y de lo que hago. Es mi pasión y me considero un hombre muy feliz por estar vinculado a este mundo del crossfit.

Le veremos compitiendo en el Lanzarote Summer Challenge 2021, que tiene lugar este fin de semana. ¿Tiene algo de especial competir en casa?

Buff... El Lanzarote Summer Challenge fue mi primera competición, y además en casa. Se trata de un evento muy especial para mí. Nunca he conseguido ganarlo en individual, porque cada año me he encargado de que vengan los mejores, de invitar a gente que me pudiera arrebatar la victoria, ¡y lo han hecho! Así que este año me quiero quitar esa espinita y trataré de llevarme el título.

Si tuviera que definir las cualidades de la isla de Lanzarote para la práctica de su deporte, ¿cuáles serían?

Lanzarote es un paraíso, la gente que venga de fuera a competir se sentirá muy afortunada porque va a poder disfrutar de competir cerca del mar, de la playa, en ese ambiente. Además, esta prueba se va a llevar a cabo en el Islote de La Fermina, que lleva mucho tiempo cerrado. Será algo increíble el poder competir allí.

El Lanzarote Summer Challenge se ha convertido ya en uno de los eventos de referencia del crossfit en España. ¿Qué ha contribuido a ello?

La organización lleva año tras año poniendo mucha ilusión. Han puesto siempre toda la carne en el asador, han seguido apostando por la competición, incluso cuando nadie se atrevía a poner en pie un campeonato así. Ahora han obtenido el premio que merecían.

¿Lo veremos entonces ganar en esta edición?

Intentaré de lo mejor de mí, hacer cada prueba lo mejor posible, ser lo más regular posible y, sobre todo, disfrutar del ambiente y de tener la suerte de estar en casa haciendo lo que me gusta. Luego si puedo consigo la victoria, pues mucho mejor.