Armas se abona a la victoria en la Subida a La Pasadilla

Iván Armas, al volante del Porsche 911-997 GT3-2012 que estrenó el pasado año precisamente en la Subida a La Pasadilla, volvió a imponerse en la rampa del municipio de Ingenio. Además, lo hizo con autoridad. Marcó un mejor crono de 3:47.693, muy lejos del récord que instauró en la anterior edición (3:29.844). El podio lo completaron, en el apartado de turismos, Alejandro Gil, quien con su espectacular Nissan 200 SX, terminaba segundo a 16.698 segundos del primero, y Juan Betancor Juanillo, tercero con el Toyota Corolla Twin Can a 23.895 segundos del vencedor. En barqueta, ganaba José Luis Rodríguez con el Silver Car S3 y un registro de 3:37.693, siendo el más rápido de la calurosa jornada.

Iván Armas se convierte en el dueño y señor de la Subida a La Pasadilla, prueba en la que lograba su tercera victoria consecutiva y siempre al volante de un Porsche. Esta vez no necesitó esforzarse, de ahí que su tiempo no mejorara el del pasado año. El motivo fue la ausencia de su principal adversario, Miguel Cabral (EVO-X), y la no presencia de los inscritos Gustavo Bolaños (EVO-VII) y Julio Martínez (EVO-X).

Estos tres últimos pilotos han sido los animadores del Campeonato Provincial de Montaña y se disputan el título con el propio Armas, quien con este resultado se afianza al frente del certamen y gana opciones para repetir título.

Bajo un sofocante calor y numerosa presencia de aficionados, arrancaba la prueba con Iván Armas y José Luis Rodríguez dominando en la manga de entrenamientos y las dos oficiales en los apartados de turismos y barquetas, respectivamente. Ello significaba que se abría una pugna entre el resto de pilotos para adueñarse de una plaza de podio.

Alejandro Gil no dejó escapar la oportunidad que se le presentaba y, de una forma efectiva a los mandos de su espectacular Nissan 200 SX, se agarró a la segunda posición con unos tiempos que fue rebajando hasta llegar a los 10 segundos de una manga a otra. Firmó su mejor tiempo en 3:55.258, estrenándose en el cajón en una temporada en la que ha ido subiendo peldaños con su potente montura. Superó en 7.197 segundos a su perseguidor, Juanillo Betancor.

‘Juanillo’, a cuchillo

El teldense, en su línea habitual de exprimir hasta el límite a su Toyota Corolla (1.6 cc), se hacía con un meritorio tercer puesto con un mejor registro de 4:02.455. Corrió con el cuchillo entre los dientes para defenderse de la fuerte presión de David González (Honda Civic Type R), al que superó por escasas 0.964 milésimas.

González marcó un tiempo de 4:03.419, en una vibrante pugna con Iván Cabrera; este, con similar montura (Honda Civic SIR), terminó quinto con un tiempo de 4:04.018, a solo 599 milésimas de arrebatarle la posición a su rival.

A su vez, Cabrera sentía la presión de Toni Afonso (EVO-V), sexto con un crono de 4.05.744, del que le separó una corta diferencia de 1.686 segundos. El piloto del equipo TK04 se quedaba parado a escasos metros de la salida en la manga de entrenamientos debido a fallos en una conexión eléctrica. Una vez solventado el problema, acometió las dos mangas, rebajando su crono en 11 segundos.

Santiago Herrera, la sorpresa

La sorpresa de la jornada la protagonizaba Santiago Herrera con el Peugeot 106 S16, que se clasificaba en una meritoria séptima plaza con un tiempo de 4:08.418, superando a monturas más potente. Marcó el cuarto mejor registro en la primera manga oficial.

Roberto Sánchez (Toyota Corolla 20 V) fue octavo (4:09.793). Tras él, Juan Cruz (BMW 328 E36), noveno con un crono de 4:12.354. Cerraba el top 10, Aarón Batista con el Mitsubishi Colt (4:15.053).

En barquetas, tras José Luis Rodríguez, se clasificaba en la segunda plaza el debutante Bentejuí Rodríguez (4:04.195). Con su Norma M20 F, no hizo la manga de entrenos por presentarse tarde a su minuto de salida. La tercera posición recaía en Aday Naranjo y su BRC CM-02 (4:12.144). En la categoría H5 ganó Rubén Rodríguez (BMW 325i E30). En Regularidad Sport, vencía Javier Marrero-María Isabel García (BMW 320 E21). En Media Baja se impuso el dúo Carlos Miranda-Anna Niemczyk (VW Golf GTI); y en el Trofeo 50, el único participante, Santiago Santana-Daniel Santana (VW Golf GTI).