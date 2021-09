El Panadería Pulido se va a Montijo: "Las nueve horas de viaje se afrontan con una ilusión tremenda"

Socorro no va de Ambriz ni de Pacheta. Viajar no es un peaje. Una 'X' en Montijo. El Panadería Pulido San Mateo se marcha de viaje. Rumbo a Badajoz, a un estadio a 1.634 kilómetros de La Vega. Con el otro Jonathan Viera 'Pitu', dos goles y un cabezazo a Joel el pasado domingo en el Anexo, la furia del histórico capitán Felipe Quintero y la pizarra de Juan Carlos Socorro. Pagar la novatada ante el Mérida en San Mateo (1-3), liarla parada en el Anexo ante Las Palmas Atlético (2-2) y hacer la maleta para tomar el Municipal de Montijo. A 33 kilómetros de Mérida y 47 de Badajoz, Montijo ya fue sometida por Las Palmas Atlético (0-1) gracias a un tanto de Iñaki Elejalde. Ahora le toca el turno a los leones de Socorro. "Es un viaje corto; salimos a las 9.00 horas y llegamos a las 19.00. Vamos con una ilusión tremenda de completar nueve horas de viaje [para la ida del sábado]". A las 10.00 horas del domingo, llega el estreno en la Península de un club humilde, que plantó cara a la formación de Juan Manuel Rodríguez.

De los escalofríos ante el Mérida a la heroica ante Las Palmas Atlético -la factoría de los Moleiro, Álex Domínguez o Josep Martínez-. "El otro día competimos, pero físicamente nos superaron [ante el potente Mérida]. Ante el filial de la UD, nos condenaron los fallos defensivos. Fue un partido intenso, igualado... Uno quería puntuar, el otro hacerse fuerte en casa. Incluso fue una pena la que malogró Felipe, igual que me quejé tras la primera jornada, ahora este punto sabe a oro. Pero ya pensamos en el Montijo".

El Panadería Pulido de las mil caras: rotar es sanar

Juan Carlos Socorro, tras hacer hasta seis cambios en relación al primer once en La Vega con el del Anexo, incluido en portería -Hormigo dejó su puesto a Guanche-, abre la puerta a otra revolución en el Municipal de Montijo. "Los cambios de sistema vienen avalados por el resultado, el devenir del partido... Queríamos apretar mucho más arriba, nos hizo daño el primer tanto [clamoroso error defensivo]. El cambio de sistema nos vino bien [jugar con cinco defensas], fuimos más profundos... La calidad de Pitu no la vamos a descubrir ahora, es tremendo; pero me quedo con el bloque. No se olviden del trabajo de Felipe, desgastando a los centrales en todo momento".

Mérida, Las Palmas Atlético y Montijo. Un inicio de vértigo. "En Montijo nos lo pondrán difícil, pero estoy contento. Los chicos han asimilado bien el cambio [de mentalidad] para poder competir. No podemos cometer errores groseros". Insiste que rotará en portería. Marcará el escenario y la fórmula para sacar el balón, la experiencia de Hormigo o la técnica de Guanche -tiene un guante en las botas-. "Durante el transcurso de la temporada van a jugar los dos. No es justo pasar frío en San Mateo para que luego no juegues, hay campos y campos... Guanche me da una gran salida de pelota me la puede dar, Álvaro tiene lo suyo". Cambios, rotaciones y modificaciones. El once de Socoro tiene 25 rostros. "Vamos a Montijo y jugaremos diferente al Anexo. Puedo cambiar a los once, los 25 entrenan a tope y más ahora con la lesión de Juanma Fleitas".