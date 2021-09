Teror se engalana en la previa de su 40 Rallye

Esteban Morales presentó el evento que arrancó con un recorrido por la historia y por la evolución de Aterura y de este rally. Dada la efeméride, se quiso contar con pioneros de la escudería, así como con algunos de los pilotos y copilotos que han ganado la prueba. Entre ellos, Carlos Alonso Lamberti y José Manuel Marrero, vencedores de aquella primera edición de 1981 y que destacaron “la trayectoria espectacular” del Rally Villa de Teror.

Por supuesto, no podía faltar José Mari Ponce, que junto con su hermano Toñi comparten el récord de victorias con siete cada uno. El campeón de España de 1991, que no se perderá esta edición, tuvo palabras de elogio para un rally que siente como suyo. “Como dice el eslogan, Teror deja huella y a mí siempre me la he dejado”, dijo.

Lleno de históricos

El propio Toñi Ponce; Luis Monzón, vencedor en tres ocasiones; Raúl Santana, así como otros pilotos y copilotos que forman parte ya del palmarés del Rally Villa de Teror asistieron a este acto que también tuvo un recuerdo para oficiales y comisarios a través de la figura de un homenajeado Enrique Rubio. Aterura también quiso tener un reconocimiento hacia Juan José Alonso Prieto, ganador del rally en su etapa de copiloto y un fijo en la cobertura mediática de la prueba terorense.

Luis Déniz, presidente de la Escudería Aterura, resalto el “gran privilegio” que supone tener una lista de inscritos muy numerosa y agradeció el papel del Cabildo de Gran Canaria y todas las concejalías del Ayuntamiento de Teror para resolver rápida y eficazmente los desafíos organizativos que ha implicado un número de participantes récord.

Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, subrayó que listas tan numerosas en rallies de la historia del Villa de Teror “demuestra que la salid del automovilismo es buena a pesar de los momentos que corren”.

Sergio Nuez, alcalde del municipio anfitrión, resaltó que el rally “ya es por sí solo una fiesta, no sólo dentro del marco de las fiestas de Nuestra Señora del Pino. La gente quiere estar disfrutándolo y el año pasado se echó mucho de menos, por ello hay muchas ganas de esta edición número 40”

Gran nivel

Aterura confirmó un total de 139 equipos entre los que estarán los principales equipos del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto y del Campeonato BP de Rallies de Las Palmas, Enrique Cruz-Yeray Mujica (Ford Fiesta Rally2), Miguel Suárez-Daniel Sosa (Skoda Fabia Rally2 Evo), Luis Monzón-José Carlos Déniz (Skoda Fabia Rally2 Evo), Manuel Mesa-Ariday Bonilla (Suzuki Swift Sport R+ N5), Emma Falcón-Eduardo González (Citroën C3 R5), Juan Carlos de la Cruz-Gabriel Espino (Mitsubishi Lancer Evo IX), o José María Ponce-Carlos Larrodé (SEAT JTR 600).