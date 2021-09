Este sábado 2 de octubre tendrá lugar el VI Torneo Voley Playa Mixto, una competición en la que participarán 24 parejas de jugadores, y el el domingo día 3 será el turno del Marina Elite Beach Voley Cup, también con 24 parejas en categoría masculina y femenina. La próxima semana tendrán lugar el Beach Volley Tournament International Master over 50 en categorías masculina y femenina el 8 de octubre, el IV Beach Volley Tournament International Master over 40 el 8 y 9, y el Beach Volley Tournament Marina Élite Master Cup over 40 mixto el 10 de octubre.

El organizador de la competición, Heri Merino de Beach Volley Salitre, ha manifestado estar muy contento “porque tal y como está la situación, es un halago que la gente decida participar en nuestros eventos y nos da fuerzas para seguir haciéndolo”. Merino ha explicado que cada día competirán 24 parejas y que los jugadores proceden “más de un 80% de Italia, y el resto de República Checa”. Un aspecto muy positivo porque, ha asegurado, “algunos van a estar dos semanas en Mogán. Eso quiere decir que no solo vienen a jugar el día de su torneo sino que han elegido Mogán como destino porque reúne las condiciones perfectas tanto para la práctica de voley playa como para otro tipo de turismo activo”.

Por su parte, el edil de Deportes de Mogán, Luis Becerra, ha invitado a los amantes del ocio saludable a pasar los días de competición por Anfi para disfrutar de “un gran ambiente deportivo en el que habrá música y “el mejor voley playa de Canarias”. Asimismo, ha recalcado que “el Ayuntamiento de Mogán continúa yendo de la mano con los diferentes organizadores de los eventos que se desarrollan en nuestro término municipal, ayudando en todo lo posible”, y que en este momento esto es más importante si cabe porque “es una forma de reactivar el deporte en el municipio tras la quinta ola de COVID-19 que acabamos de pasar”. El edil ha asegurado que “siempre que la situación lo permite somos los primeros en dar el paso para poner en marcha las competiciones deportivas”.

El director general de Marina Élite Sport Resort, Alexander Gärtner, ha agradecido formar parte de este gran proyecto del que ha dicho “es cada vez más grande y de carácter más internacional, y por tanto otorga más prestigio a Marina Elite, a los propios torneos y al municipio”. Para Gärtner el turismo deportivo debe ser el elemento diferenciador del destino turístico Mogán y ser un referente en la isla. En el mismo sentido se pronunció el director y coordinador de la sección deportiva de Marina Élite, Antonio Ramos, expresando que “Marina Élite está abierto a nuevos eventos y a escuchar a clubes, agrupaciones y equipos deportivos sobre nuevos proyectos en los que poder colaborar”.