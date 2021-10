El Gran Canaria vende cara su eliminación

El Gran Canaria Urbaser se despide con la cabeza alta de la primera aparición de la historia del club en la Champions. Tras el 1-3 encajado en la ida, la escuadra dirigida por Pascual Saurín lograba forzar el set de oro al igualar la eliminatoria con idéntico resultado en la pista del Mladost Zagreb. Pero después de llevar esta primera eliminatoria de la máxima competición continental hasta el límite, el Olímpico caía por 15-9. Este resultado deja a las olimpilocas con el premio de consolación. Seguirán disputando competición europea, pero en el segundo torneo, la CEV Cup, donde se cita en dieciseisavos de final con el Nova KBM Branik Maribor de Eslovenia.

El Gran Canaria Urbaser bordó el primer set en suelo croata para empezar mandando. Con su capitana Saray Manzano en estado de gracia, las visitantes firmaban un parcial de 0-4. El Olímpico mantenía un ritmo infernal con Lucía Varela implacable al saque para obligar a su rival a quemar el segundo tiempo muerto con un 1-7 en el marcador. Esa ventaja consiguió consolidarla la escuadra insular hasta el 14-25, a pesar de la reacción croata en la recta final del primer acto (0-1).

Las croatas ponen el 1-1

Pero en la segunda manga, el Mladost Zagreb se asegura llegar al set de oro al instaurar el 1-1 en el electrónico (25-22). El Gran Canaria Urbaser no tenía más margen de error. El Olímpico se recuperaba del parcial de salida de 5-2 del cuadro local en el tercer set. Los numerosos errores croatas, unidos al acierto de Saray Manzano, permitían a las isleñas mantenerse en la partido, llegando a situar las diferencias en un solo punto (9-8). La tónica de igualdad persistiría hasta el tramo definitivo. Finalmente, el 23-25 favorable al Olímpico mantenía vivas sus opciones en la eliminatoria (1-2).

Estas se acrecentaron todavía más en la cuarta manga del duelo. Con 8-6, hubo tiempo muerto del técnico Pascual Saurín. Y llegó la reacción con un 15-18 favorable a las insulares, que no dejaron escapar la opción de forzar el set de oro 20-25 (1-3).

En la manga definitiva, el Gran Canaria Urbaser seguía mandando con un 1-3 en el electrónico. El Mladost Zagreb se reponía del mazazo y presentaba sus credenciales al triunfo aferrándose a su gran bloqueo para meterse en partido y coger una pequeña ventaja de dos puntos (5-3).

Las croatas amenazaban con romper el partido a pesar de las apariciones de Sulián Matienzo, que no bastaban para frenar la nueva inercia positiva del cuadro local (9-4). Saray Manzano y Victoria Foucher le daban una vida extra al Olímpico para seguir en la pelea, pero el Mladost administraba su renta a favor en un final no apto para cardiacos, y en el que la capitana isleña lograba poner nervioso al técnico balcánico, que no dudó en detener el encuentro con 10-8 en el electrónico.

El nuevo empujón local colocó al Gran Canaria Urbaser al borde del precipicio con 12-8 en el marcador. El tiempo muerto de Pascual Saurín no servía para evitar la derrota final (15-9).