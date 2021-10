La Sky Tour Gran Canaria, con más de mil corredores

Una de las carreras de montaña más importantes de Canarias, la Be Cordial Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria, vuelve a escena con la celebración de su cuarta edición, prevista para el sábado 16 de este mes con uno de los recorridos más impresionantes de la Isla. El evento, que contará con más de mil participantes, ofrece tres distancias diferentes en el programa para así dar cabida a todo tipo de corredores.