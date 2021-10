El CV Sayre CC La Ballena no obtuvo recompensa en su estreno liguero en tierras catalanas. El equipo dirigido por Alberto Rodríguez cayó derrotado frente al recién ascendido a la Liga Iberdrola, el CVB Barça, en un encuentro en el que las grancanarias no estuvieron acertadas en las acciones determinantes de los desempates vividos en el segundo y tercer set. La brasileña Ellen Amaral destacó en el ataque de las isleñas, con once puntos.

A la igualdad de los instantes iniciales le puso fin el Barça, con la actuación de la argentina Julieta Cervini en el boqueo (9-5). Los errores no forzados condicionaban a un cuadro de Alberto Rodríguez, que vio como las blaugranas se iban distanciado, poco a poco, en el marcador (12-7).

El técnico grancanario detuvo el partido con su primer tiempo muerto, pero en las filas catalanas apareció Anna Grima para convertirse en un auténtico incordio (17-10). El Sayre intentó reaccionar, pero las chicas de Lucía Bregar supieron manejar con tranquilidad los tiempos del juego para apuntarse el primer set y tomar el mando del encuentro (25-14).

El conjunto de Alberto Rodríguez saltó al segundo período con el propósito de restablecer la igualada, y plantó batalla a su rival. Las grancanarias comenzaron enchufadas, pero rápidamente las catalanas se repusieron para voltear el tanteador (11-9).

A continuación, el intercambio de golpes fue constante, con Angie Vente y Ellen Amaral liderando el ataque de las grancanarias (21-19). La igualdad vivida sobre el parqué de La Marina fue tal que el juego se fue al desempate (24-24). Silvia Araco llegó a darle punto de set a las visitantes, pero la precipitación en las acciones decisivas, con tres fallos consecutivos, privó a las isleñas de poner las tablas al partido (27-25).

El Sayre no quería caer derrotado por la vía rápida en tierras catalanas. Fruto de ello, las chicas de Alberto Rodríguez se olvidaron de los tropiezos en los dos primeros sets, y se mostraron muy seguras en el tercer acto para mantener el juego igualado (16-16).

Mar Carrascosas y la brasileña se mostraron muy efectivas en la parcela ofensiva, y el cuadro grancanario llegó por delante a las acciones determinantes del set, llegando a disfrutar de hasta tres acciones para cerrar el partido. El período se fue, de nuevo, al desempate, y Marta Cano, y su compañera Mireia Orozco, se encargaron de hacer encajar al Sayre una dolorosa derrota (28-26).

Ficha técnica:

CVB BARÇA 3

CV SAYRE CC LA BALLENA 0

CVB BARÇA: Julieta Cervini, Mireia Orozco, Helena Orejas, Anna Grima, Valentina Galiano, Marta Cano—equipo inicial--, María Palet (líbero).

CV SAYRE CC LA BALLENA: Angie Vente, Silvia Araco, Ellen Amaral, Selma Hetmann, Josephine Suhr, Sara Esteban—equipo inicial--, Laura Juan (líbero), Mar Carrascosas, Emma Ordóñez y Leticia Rodríguez.

ÁRBITROS: Francisco Sabroso y Enrique Romero.

PARCIALES: 25-14 (23'), 27-25 (31') y 28-26 (34').

INCIDENCIAS: Poliesportiu de La Marina.