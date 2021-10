«No me preocupa lo que me espera, esto es baloncesto»

La madrugada del martes al miércoles (01.00 horas), el grancanario Santi Aldama estará en su primer amistoso con los Grizzlies. Es la antesala al debut oficial.

Vamos a la noche del 29 de julio de 2021, el día del Draft de la NBA. Está en el salón de su casa, con su familia y amigos. ¿Qué le viene a la cabeza cuando recuerda esa estampa de hace unos meses?

Buffff... [segundos de silencio]. Realmente son como muchas emociones juntas. Salió mi nombre y cumplí un sueño rodeado de los míos, con todos los que me han apoyado tanto tiempo. Es difícil resumirlo describirlo con palabras. Eran tantísimas emociones juntas que no puedo dar con una palabra que las concentre todas. Lo que es seguro es que fue una noche inolvidable.

Aguantaron todos despiertos menos su abuela, según me han contado...

[Risas] ¡Claro es que eran casi las cinco de la mañana! Pero fue salir mi nombre y fue como un chute de energía.

¿Sabía que esa selección número 30 era para usted?

No, la verdad. Fue todo tan rápido que no sabía quién me iba a escoger al final porque es una lotería. En cualquier momento no podía caer.

No salió a la luz que hiciera algún entrenamiento privado previo, que se reuniera con alguna franquicia. ¿Con Memphis sí había hablado?

No. No hice ni entrenamientos ni entrevistas. Lo que sí sabía era que muchos equipos habían llamado a mis entrenadores y demás. Era algo que me decían ellos. Opté por no hacerlos porque me basé en la temporada que había hecho el último año con Loyola Maryland. Era lo que decidí con mi círculo cercano: centrarme en mejorar mi juego y esperar a la noche del Draft.

«Tardé en asimilar que me habían escogido; cuando llegué aquí y empezó mi rutina lo sentí»

¿Cuánto tiempo tardó en asimilar que estaba seleccionado, que tenía un hueco en la NBA?

A la mañana siguiente no me lo creía todavía, pero es que a la semana siguiente todavía estaba asimilándolo. Cuando llegué a Memphis y empecé a trabajar cada día fue cuando me di cuenta que estaba en la NBA. Fue cuando empezó la rutina, cuando empecé a entrenar, a trabajar. En ese momento asimilé que había logrado el sueño y que solo me quedaba trabajar para seguir con otros. Pero tardas un tiempo en asimilarlo porque he trabajado para esto toda la vida.

Desde aquella noche del Draft, ¿cuál ha sido el mayor de los cambios?

Todo ha cambiado tanto que no puedo decir algo en concreto. Pero, por ejemplo, buscar piso, amueblarlo, todo esto, no me ha supuesto un gran cambio. Sin embargo, he pasado de estudiar y entrenar a pasarme el día entrenando, mañana y tarde.

¿Ahora cómo es su día a día?

Estamos en el Training Camp, nuestra pretemporada, y es muy intenso. Me despierto bastante pronto, llego al pabellón y desayuno. Después me toca trabajo con los fisioterapeutas y paso al gimnasio a hacer pesas. Lo siguiente son dos horas de entrenamiento. Realmente, me pego toda la mañana y gran parte de la tarde en el pabellón. Ya cuando llego a casa, me pongo con las gestiones que tenga que hacer y demás. Eso, un poquito de televisión, cenar y dormir. Es que el Training Camp es muy intensa y corta a la vez porque el martes tenemos el primer partido.

Llega a la cama y cae como un saco.

Total. Son intensas, pero el equipo tiene un grupo de gente muy amplio para recuperarnos y que estemos en plenitud física. No se puede estar en mejores manos, la verdad.

¿Está a gusto en la ciudad? ¿La franquicia se afana en que esté cómodo y más siendo un novato en el equipo y la liga?

Sí, se entregan. Se ocupan de cualquier cosa que necesites, siempre hay alguien para ayudarte. A la ciudad le voy cogiendo el pulso poco a poco. Como te digo, ya tengo un sitio donde vivir y un coche. Llevo aquí poco más de un mes y todavía me queda mucho por ver.

¿Ya le han ya parado por la calle?

Alguna vez en el supermercado. Es fácil verme, como soy tan alto, siempre hay alguien que te reconoce o si no te preguntan. La verdad es que a la gente le encanta el baloncesto aquí y son muy fan de los Grizzlies. Te desean suerte, te dan la bienvenida, te piden una foto y con una sonrisa. Se siente el cariño.

«Memphis es el equipo ideal. Es un grupo joven, con muy buena química y en la misma dirección»

De Maryland a Tennessee. Ya llevaba dos años viviendo en Estados Unidos, pero ese cambio de estados también se debe de notar.

Es muy distinto porque en Baltimore estaba en la universidad y prácticamente mi vida estaba allí, no me movía mucho por la ciudad porque tenía toda la vida en el campus. Y las ciudades son distintas y similares a la vez. En Baltimore tenía el puerto y tenía el mar; aquí no lo tengo, pero está el río Misisipi.

Antes de llegar a Memphis le tocó Las Vegas y esa Liga de Verano. ¿Qué balance hace de aquellos días?

Fue una buena primera toma de contacto. Es lo más cercano al juego NBA que he jugado y me valió para saber qué me espera. Me valió para entender el juego un poco mejor, para verme, para tener la sensación de volver a jugar y trabajar en base a esas sensaciones.

La evolución fue al alza de los primeros partidos a los últimos. ¿Qué le pasó?

Llevaba mucho tiempo sin jugar, que no es lo mismo que trabajar de manera individual. Eso se nota. Desde el primer partido al último recibí mucho apoyo y herramientas para mejorar: tienes sesión de vídeo después de cada partido y eso te hace progresar. Le cogí el punto al ritmo y cada día me sentía más cómodo. Si hubiera jugado dos partidos más, sé que hubiera estado mejor. Al final, te vas acostumbrado.

Aterrizaje en Las Vegas, aterrizaje en la ciudad de Memphis, pero ¿cómo ha sido el aterrizaje en un vestuario de la NBA?

Muy bueno. Tenemos un grupo increíble. Somos un equipo muy joven, de buen rollo y solo tengo buenas palabras porque dentro y fuera de la pista hay química. Ha sido muy fácil para los nuevos adaptarnos al grupo.

¿Quién le ha apadrinado dentro del vestuario?

Todos están pendiente de que nos acoplemos al grupo, pero es verdad que hay uno por encima del resto: Steven Adams. Es un crack. Siempre que está, todo el mundo habla de él. Se ve. Es el que más me ha apadrinado. Ya tiene mucha experiencia en la liga y tener a alguien de su perfil, con sus consejos, escuchando sus historias de cuando era novato... Ha insistido mucho en que si estás ahí es porque vales y porque han visto algo en ti. Eso hace que todos confiemos en todo. Es muy cómodo jugar con gente que demuestra esa confianza en sus compañeros.

«Todo el equipo está pendiente de los nuevos, pero Steven Adams es el que nos ha apadrinado»

Un crack, hasta que chocas con él en un contacto...

Sí, sí... Está fuerte, cuesta moverlo. Bueno, más bien te mueve él [Risas].

¿Y cómo ha sido jugar y conocer a Ja Morant?

No es un secreto: es un pedazo de jugador. Entrenar con él impresiona porque es muy rápido y tiene una visión de juego prodigiosa. Más allá de eso involucra a todos: si estás solo, te va a encontrar. Y lo hace. Estás abierto y te ve. Es muy cómodo jugar y convivir con él.

¿Está contento con el lugar donde ha caído?

Sí, es ideal. Es un equipo joven, un grupo de personas similar. Pero también por el cuerpo técnico. Hay muy buena química y todos reman en la misma dirección. Es un gran sitio y todos están en la misma página. Siento la confianza del equipo en mí, te dan todos los medios posibles para desarrollarte a nivel individual y como equipo. Ahora solo me queda seguir soñando.

¿Qué le ha pedido el entrenador Taylor Jenkins?

En ataque, que nos mostremos como nosotros somos; en defensa, que nos apliquemos al máximo, que hablemos, que nos comuniquemos, esforzarnos, esprintar a cada lado... Nos ha hablado mucho sobre el año ‘rookie’, que es una fase de adaptación larga y dura, que no tengamos miedo a preguntar y a equivocarnos.

¿Da cierto vértigo verse a nada de debutar en la NBA? ¿Le preocupa el nivel que pueda dar de entrada?

Preocupación para nada, esto es baloncesto. Tengo muchas ganas, mucha ambición y ganas de hacerlo bien. Lo principal es trabajar y eso lo voy a hacer, tanto en lo físico como en lo puramente referente al baloncesto. Todo lo he basado en el trabajo y eso no va a cambiar.

«Hablé con Marc Gasol y me ha dado algunos consejos, como dónde vivir aquí. En base a eso pregunté»

¿Impone mucho la NBA y su contexto, todo lo que gira alrededor de ella?

La NBA es lo que es, la mejor liga del mundo. Es un honor y un sueño estar aquí. Al final, como digo, tienes que centrarte en trabajar, mejorar y ayudar al equipo a ganar porque es lo que se quiere y lo que se pide.

Hablar de Memphis y España es hacerlo de Pau y Marc Gasol. ¿Le han bombardeado mucho con el tema? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos?

El 90% de las personas con las que he hablado te recuerdan la historia que hicieron Pau y Marc aquí. Todo el mundo les tiene un gran respeto y admiración por lo que hicieron por y con los Grizzlies. Y sí, he hablado con Marc y me dio un poco de ‘feedback’, de ayuda para situarme en Memphis, con las zonas para vivir porque no tenía ni idea. Me dio un par de zonas por su experiencia personal. En base a eso pregunté y no me puedo quejar con la elección.

La última vez que hablamos comentó que su peso era de 110 kilos y que llegó en 90 a Baltimore. ¿Le han pedido que suba su peso? ¿Tienen un plan?

Sí, quieren que suba algo, pero no es algo inminente, quieren que sea algo poco a poco. La idea principal no es esa, quieren construir los músculos y el cuerpo con sentido, sin prisas.

Llevará el número ‘7’ en la camiseta. En los Greyhounds era el 34 y en la Liga de Verano el 23. ¿Por qué este dorsal?

Llevé el 7 en la selección y llevé el 7 en mis últimos dos temporadas en Canterbury. No tiene un significado especial detrás, pero le tengo mucho cariño a este número por eso.

Primero el Canterbury, Loyola Maryland en la NCAA y ahora Memphis en la NBA. No es el camino más fácil ni más conocido para que un europeo llegue a la NBA, pero ahí está. Al final, tenían razón...

Cada uno tiene su camino. Esto no estaba planeado, ha sido una combinación de cosas y trabajo. Era confiar en el trabajo. Tuve unos años buenísimos en el Canterbury, que demuestra que allí se trabaja muy bien. Después tuve la oportunidad de tener una beca en Loyola, el lugar perfecto para mí, y ahora estoy aquí. La vida da muchas vueltas. Lo importante es trabajar y realmente todos sus caminos son distintos, por mucho que se parezcan algunos, pero si hay algo igual es el trabajo que hay que aplicarse para llegar hasta aquí.

«Elegí el número 7 porque es el que llevé en la selección y en el Canterbury. Le tengo mucho cariño»

Empieza la pretemporada en martes frente a los Bucks de Giannis Antetokounmpo. Casi nada.

Contra los vigentes campeones. Eso es bueno, medirnos con los mejores, es a lo que aspiramos como equipo.

¿Qué objetivo personal se marca para esta temporada?

Ganar el mayor número de partidos posibles. Como año de ‘rookie’, sé que será una temporada de adaptación, así que tomarlo para aprender y vivirlo.

Leí que iba a llevar una cinta de la Virgen del Pilar en la mochila. ¿Tiene algún guiño para Canarias?

Casualmente siempre la he llevado, pero siempre en la cartera tengo una estampita de la Virgen del Pino. Siempre la llevo.

