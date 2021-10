El coraje del campeón

Derbi canario de altos vuelos para el arranque del curso 2021-22 en la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El actual campeón, el Gran Canaria Urbaser, tiró de garra y coraje para sacar adelante el encuentro de la primera jornada ante el Sanaya Libby’s La Laguna, al que se impuso por 3-2 en el Centro Insular de Deportes. El Olímpico, algo mermado en lo físico tras su partido europeo de entre semana, igualó por dos veces la ventaja del Haris tinerfeño para acabar imponiéndose en la muerte súbita.

La salida del cuadro lagunero fue muy buena, sobre todo a la hora de poner en dificultades a su rival en la red. De ese modo, las de Juan Diego García entraron mejor al partido y esa circunstancia les dio las primeras ventajas del partido, logrando escaparse de forma clara (7-13). Entre Saray Manzano, Victoria Foucher y Lucía Varela levantaron el ánimo de las locales para igualar fuerzas (20-21), pero las visitantes no perdían la concentración para el 0-1 (22-25).

El Haris continuó con su buena dinámica y el Olímpico no terminó de dar con la tecla. El cansancio de la Champions pudo hacer algo de mella en las de Saurín, pero de nuevo llegaría un buen empujón para recortar distancias. Un parcial de 5-0 (10-9). Las amarillas pusieron entonces la directa con una enorme Saray Manzano, aunque su rival respondió. El set se igualó, pero el Gran Canaria ya tuvo el ritmo necesario para no dejar de mandar (25-18).

Con el 1-1 todo se igualó. Con ese guion de partido, se presumía que aquel que rompiese esa dinámica iba a tener muchas papeletas para adelantarse. Con el 18-18, el Haris volvió a ser mejor y acabó sumando a su favor la manga (20-25) para el 2-1.

El Olímpico necesitaba dar un paso más para darle la vuelta al resultado pese a su cansancio. Y a ello se puso. Natiele Gonçalves y Saray Manzano daban ventaja a las locales (10-6). Mantener la calma resultó clave para alargar la ventaja y el Gran Canaria Urbaser ya puso rumbo al tie break con mucho tesón (25-19, 2-2).

El Sanaya Libby’s La Laguna dio primero en la muerte súbita con un mini parcial de 0-2, pero la respuesta fue rápida del cuadro local. Aun así, las laguneras no se vinieron abajo ni muchísimo menos, devolviendo un buen golpe con claridad (4-7). Pascual Saurín lo paró, pero el Haris ya iba con el acelerador bien pisado y no pareció mirar hacia atrás. Parecía que el partido estaba decidido, pero una vez más el cuadro olímpico sacó fuerzas de donde no había para darle la vuelta al marcador de la mano de Sulián Matienzo y Gaby Rocha, dándole así la victoria a las amarillas (15-12) por 3-2.

Ficha técnica:

Gran Canaria U. 3

Sanaya Libby’s 2

Gran Canaria Urbaser: Alba Sánchez (L), Saray Manzano (17), Gaby Rocha (5), Mª Garreau-Djé (8), Victoria Foucher (3), Sulián Matienzo (6) y María Alejandra Álvarez del Burgo (2), Ariadna Priante, Raquel Montoro, Natiele Gonçalves (17), Lucía Varela (9), Helia González (11), Claudia Hernández (L) y Lucrecia Castellano (3).

Sanaya Libby’s La Laguna: Patricia Llabrés (L), Lucía Prol (7), Bely Nsunguimina (3), Lisa Jean Pierre (17), Cristina Pérez, Paola Martínez (19), Patricia Aranda (3), Ola Jordan (7), Daysa Delgado, Elsa Lías y Jessica Wagner (13).

Parciales: 22-25, 25-18, 20-25, 25-19 y 15-12.

Árbitros: Carlos Portugal Fuertes y Antonio Correa Benítez.