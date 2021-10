Yeremy: «Es un orgullo, es el trabajo de una carrera»

«No hay palabras para describir lo que siento… ¡Mi debut con la absoluta! Solo quiero agradecer a todos lo que me han ayudado para que este momento sucediera… ¡Un niño del barrio cumpliendo un sueño único!»

Yeremy Pino Santos escribió esas palabras en sus redes sociales apenas unos minutos después de debutar en la selección absoluta con solo 18 años. Todo un hito para «un niño del barrio», hecho en La Feria, criado en la cantera del Barrio Atlántico y con un trampolín desde la UD Las Palmas hasta Villarreal. De ahí a ser internacional. Un día de gloria que no se le olvidará jamás: el 6 de octubre de 2021 para engrosar la lista de los futbolistas canarios que saben lo que es defender a España.

El extremo grancanario salió en el minuto 71 para sustituir a Ferran Torres lesionado. Y ahí sacó su carácter: diabluras por banda, velocidad y a correr. Con campo abierto, fue un puñal. Como un extremo de antaño hizo enloquecer a Emerson entre quiebros y regates. Todo regado con trabajo defensivo, sello claro de lo que es jugar para Unai Emery cada fin de semana.

«Me siento muy orgulloso por la acogida que he tenido. Me han acogido muy bien y he salido con confianza y motivado. Es el trabajo de una carrera», aseguró el futbolista en Televisión Española.

Y se notó esa acogida. No le tembló el pulso para coger el ‘7’, un dorsal mítico en la selección española: de Juanito a Rául; de David Villa a Álvaro Morata. Es la gallardía del niño que priorizó la formación del Villarreal a otros caminos con más nombre, con más escudo. «Salimos a por todas, queríamos ganar y pasar a la final. Luis Enrique me dijo que eran momentos únicos y la revancha en su país. Es una locura de motivación la que nos dio. Que en la final venga el mejor, el que sea. Estamos muy preparados». El aviso está hecho.