Carla Suárez, que junto a la karateca Sandra Sánchez acudió ayer a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para presentar la campaña de Ausonia #Voluntariasdeminutos que busca luchar y prevenir el cáncer de mama, ha decidido postergar una retirada que ya tenía decidida para dar sus últimos raquetazos al servicio de España en las finales de la Billie Jean King Cup, que se disputa del 1 al 6 de noviembre en el pabellón O2 Arena de Praga.

«En todo momento he estado en contacto con la capitana Anabel Medina. Ella sabía que el US Open iba a ser mi último torneo pero también que me quedaba la espinita de no haber podido jugar las finales , que el año pasado nos cancelaron. Le dije que yo iba a estar disponible si me necesitaba y así ha sido. Ha decidido meterme en el equipo y ahora quiero aportar experiencia a mis compañeras», apunta la tenista grancanaria.

La isleñla reconoce que se ha tenido que un poco más las pilas físicamente, «porque mentalmente el chip se cambia muy rápido». «Me ha costado físicamente un poquito más, no solo por este tiempo sino por lo pasado ya que mi cuerpo ha cambiado un poco. Tengo muchas ganas de llegar al cien por cien», afirma.

Al ser cuestionada si se podría replantear a volver a agarrar una raqueta después de la finales de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez se muestra rotunda: «No. Este es el punto final a todo. Así lo tengo decidido y así va a ser».

Ánimos a La Palma

La deportista canaria tuvo palabras reconfortantes para los palmeros ante la situación que vive su isla por culpa del volcán: «Es una desgracia tremenda porque hay gente que lo ha perdido todo de la noche a la mañana. Simplemente mandar mucha fuerza, muchos ánimos. Sé que es difícil porque muchas veces solo las palabras no hacen nada, lo sé de sobra. Pero todo lo que podamos hacer, colaborar, ayudar... Muchos no solo han perdido la casa sino también las fuentes de ingresos, cosas muy importantes con las que se ganaban la vida».