Por primera vez en la historia los siete clubs de fútbol de Gáldar se unen en una iniciativa común: "Unidos por La Palma". En un hecho sin precedentes, la solidaridad ha hecho posible que el fútbol del noroeste se una en una iniciativa solidaria de apoyo a la Isla de La Palma.

En un acto celebrado en la mañana de hoy en la Sala del Sábor de las Casas Consistoriales, con la presencia del alcalde de la Ciudad de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Jesús Bolaños Delgado y una representación de cada uno de los clubs de fútbol de Gáldar que conforman esta iniciativa: Jorge Ojeda Santana, vicepresidente de la U. D. Barrial; Pedro Abdel Macías, Presidente del Gáldar C. F. – C. D. Unión Moral; Luis Fernando Mederos Moreno, presidente del C. D. Roque Amagro; María Isabel Godoy García, vicepresidenta del C. D. San Isidro; Juan Francisco Quintana Moreno, presidente del Sardina C. F. y Óscar González Díaz, presidente del C. D. Saucillo, se ha presentado en sociedad, esta iniciativa solidaria que pretende con el esfuerzo y solidaridad de todos, poder recaudar el máximo de dinero, para apoyar en sus necesidades al pueblo palmero.

Durante los meses de octubre y noviembre, se pondrá a la venta al precio de 5 €, una camiseta solidaria con el lema "Unidos por La Palma".

La camiseta se puede adquirir contactando con los diferentes clubs del fútbol del municipio, así como en la taquilla de los partidos que se jueguen durante los fines de semana en el municipio.

Agradecimiento especial por su colaboración e implicación al Ayuntamiento de Gáldar y al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria por su interés y colaboración para con esta iniciativa.

Mención especial a Carlos M. Ontiveros, Jordan Suárez, Pedro Tacoronte, Sergio Macías, Arón y José Carmelo por su ayuda y dedicación desinteresada, este proyecto ha visto la luz en tiempo récord.