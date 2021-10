El reto de cruzar la isla

Gran Canaria volverá a acoger una de las carreras de montaña más importantes de Canarias. Mañana vuelve la IV Be Cordial Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria, con uno de los recorridos más impresionantes de la isla.

El evento se presentó ayer en el concesionario de Hyundai en Miller Bajo, acto al que asistieron la alcaldesa de Agaete, Maria del Carmen Rosario, concejal de deportes de San Bartolomé de Tirajana y Artenara, Samuel Henríquez y Alberto Díaz, respectivamente, además de Alberto Hernández, presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Fran Garrido, brand manager Be Cordial, y Sharmila Kaknani, responsable de zona de Fred Olsen Express, además de los atletas participantes, el australiano Morgan Pilley, y los grancanarios Alejandro Mayor, Yeray Durán y Octavio León.

La cita cerró sus inscripciones con más de mil participantes, en sus tres distancias diferentes: la Minisky (21 kilóemtros), que saldrá de Artenara; la Trailsky, de (50 kilómetros), que empieza en Tunte; y la prueba reina, la Ultrasky, de 82 kilómetros, que atravesiesa la isla desde la Playa del Pajar en Arguineguín hasta Agaete y que empieza esta noche cuando el reloj marque las 00.00 horas.

La IV Be Cordial Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria es mucho más que una competición, es solidaria, ya que la organización donará un euro por cada finisher que llegue a meta con el fin de ayudar a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. La prueba está integrada en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo, y en el de la International Trail Running Association. Además, la Minisky coronará al campeón y la campeona de Canarias de Trail Running.