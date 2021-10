La Gran Final de la GTWS 2021 ha estado a la altura de las expectativas, tanto en hombres como en mujeres. Los senderos volcánicos de El Hierro, una de las más pequeñas de las Islas Canarias, así como el sol ardiente de esta zona del Atlántico, han llevado al límite a estos vallientes atletas clasificados para la última gran cita de la temporada: una quincena de hombres y mujeres que tenían como único objetivo el sumar el máximo número posible de puntos para llevarse la Golden Trail World Series 2021.

Maude Mathys

Maude Mathys (Team Salomon, Suiza) ha dominado por completo toda la primera mitad de la temporada, pero la aparición de la joven y sorprendente Nienke Brinkman (Team Salomon, Países Bajos) sembró la duda entre propios y extraños. Parecía complicado y realmente Maude Mathys ha demostrado a que es la verdadera reina de estas Golden Trail World Series y que todavía no hay nadie preparada para sucederla. La corredora suiza ha decidido dar un gran golpe de efecto terminando incluso en la tercera posición. Solamente Francesco Puppi (Team Nike Trail, Italia) y Thibaut Baronian (Team Salomon, Francia) han sido más rápidos que ella.

«Ha sido una carrera superdura, ha hecho mucho calor y era muy técnica. Me ha costado sobremanera mantener el ritmo y simplemente me decía "¡No te pares!". He logrado frenarme un poco en la salida y después apretar entre las dos subidas. Pero los 10 últimos kilómetros han sido realmente duros, principalmente a causa del hecho que no había hecho larga distancia desde Sierre Zinal.»

Nienke Brinkman ha estado totalmente a la altura y ha confirmado su potencial llevándose la segunda posición a pesar de una fuerte caída en la última bajada. «Maude es impresionante», reconocía agotada en la meta. «Ciertamente es la carrera más dura que he tenido que correr en mi vida. ¡Me he caído al final, iba a fondo! Solamente me he dicho que debía darlo todo hasta la llegada. No sabía si sería posible acabarla, así que estoy super contenta de haberla corrido y de haber terminado en segunda posición!». Anaïs Sabrié (Team Matryx, Francia) ha cruzado la meta en tercer lugar. «¡Maude y Nienke están locas! Me he dicho en todo momento que no hacía falta que las siguiera. He tratado de encontrar mi propio ritmo, tomarme todo esto como un juego y ha funcionado. Me habían dicho que las bajadas eran muy técnicas y finalmente no las he encontrado tan horribles, lo mismo que el calor. ¡Estoy super contenta con esta tercera posición y debo darle las gracias a todo el mundo por el increíble ánimo y apoyo que nos ha dado a lo largo del recorrido!»

La emboscada de Francesco

En la competición de los chico ha parecido durante mucho tiempo que la victoria iba a ser para Stian Angermund (Team Salomon, Noruega) antes de la aparición de los últimos kilómetros de Francesco Puppi (Team Nike Trail, Italia). «Estoy realmente triste por Stian, aseguraba a la llegada. De hecho, se ha perdido en un cruce y para volver al buen camino ha saltado un muro y ha caído en bastante mala posición… Solo espero que esté bien… Por mi parte, he tenido mis altibajos. Ha sido una carrera horrible para todo el mundo y yo he hecho lo que las condiciones me han permitido hacer. Ha hecho mucho calor y la carrera era realmente técnica. Thibaut no estaba lejos, pero he pensado que hoy era mi día. ¡Si te das cuenta, ha sido mi primera victoria de la temporada y creo que ha sido un buen momento para lograrla!».

Thibaut Baronian (Team Salomon, Francia) también ha firmado su mejor resultado de la temporada al asegurarse la segunda posición. «Me sentía algo cansado en estas últimas semanas y bajando la primera bajada me he dicho que no era realmente mi día… ¡Pero, tras quedarme enganchado, he empezado a recuperarme! He empezado a remontar y a pasar a todo el mundo hasta incluso contactar con Stian y Francesco. Hemos iniciado la tercera subida juntos, pero me he dado un golpe con una rama y ambos se me han ido por unos 45 segundos. Después en la bajada he podido adelantar a Stian, que estaba completamente parado. Me he lanzado con todo para asegurar esta segunda posición. ¡Estoy especialmente contento de mi gestión de la carrera, no lo podía haber hecho mejor!».

Anders Kjærevik (Team Bergen Running, Noruega) ha completado el podio. «¡Me lo he pasado realmente bien! Ha sido verdaderamente duro, sobre todo las bajadas para las piernas. Las partes en asfalto también han sido especialmente complicadas de gestionar. Al final lo que mejor me ha ido han sido las subidas muy empinadas. Extrañamente, el calor no ha sido un problema para mi. Ya he corrido con estos atletas unas 4 o 5 veces y suelo estar unos 20 minutos por detrás, pero no esta vez. ¡Así que no puedo estar más contento! »

Maude Mathys y Stian Angermund se llevan la GTWS 2021

Cabe recordar que los puntos sumados en esta Gran Final eran dobles y que los resultados podían potencialmente provocar grandes cambios en la clasificación. En las chicas, sin embargo, el podio ha sido exactamente el mismo a la salida que a la llegada. No es ninguna sorpresa, pues, anunciar que Maude Mathys se lleva la Golden Trail World Series 2021. En cambio, en la competición masculina el desfondamiento de Stian, quien ha acabado finalemente en la 6a posición de la carrera, la victoria de Francesco Puppi y la remontada de Thibaut Baronian han modificado por completo las posiciones. Eso sí, Stian Angermund disponía de suficiente ventaja antes de la salida para esperar no ser atrapado por alguno de sus oponentes. Esto, unido a los malos resultados de su rivales más directos, le ha permitido conservar su primera posición en la clasificación general y, por lo tanto, asegurarse la Golden Trail World Series 2021 masculina.