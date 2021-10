El rumano Manole y la canadiense Heslop, reyes de la Sky Gran Canaria

El corredor rumano Ionel Cristian Manole y la atleta canadiense Claire Heslop se erigieron ayer vencedores de la prueba reina de la cuarta edición de la Be Cordial Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria. La Ultrasky AAA82, de 82 kilómetros, salía en la medianoche del pasado viernes desde la Playa del Pajar, en Arguineguín, para atravesar la Isla pasando por el Pico de Las Nieves, Cruz de Tejeda, Artenara hasta llegar a la meta situada en el Puerto de las Nieves de Agaete. Allí finalizaron todos los participantes de las tres carreras programadas en este evento.

Unos 132 corredores tomaron la salida en la prueba reina, finalizando 98. Esto da fe de su dureza. El ganador, Ionel Cristian Manole, dominó de principio a fin, pasando primero por los puntos de referencia de cronometraje. Finalizaba con un tiempo total de ocho horas, 31 minutos y 10 segundos.

La emoción estuvo en la pugna por el segundo y el tercer puesto. Tanto Ricardo Luis Trujillo como Alejandro Mayor mantuvieron diferencias de entre dos o tres minutos hasta Artenara, en el punto kilométrico 61,4, a donde llegaron prácticamente juntos. Pero en los 20 kilómetros que restaban para la meta Trujillo sacaría cerca de ocho minutos a Mayor. Cuarto llegaría Yeray Durán y quinto sería Danniel Sosa.

En féminas, la canadiense Claire Heslop ya empezó dominando con la grancanaria Sandra Moreno a su estela y recortando bastante tiempo a la vencedora. En el kilómetros 61,4 se puso en cabeza Moreno, con menos de un minuto de ventaja. Pero en los 20 kilómetros finales la americana adelantaría a la isleña sacándole tres minutos de ventaja en línea de meta. Tercera sería la letona Elina Kabalina.

En la Trail Sky, de 50 kilómetros, de los 265 participantes que salieron desde la Plaza de Tunte finalizaron 168 en Agaete. Dura y emocionante pelea por la victoria entre Ramón José Roger y Enric Gómez. Pasaron juntos los puntos kilométricos 10,5 (Pico de las Nieves), 21,7 (Cruz de Tejeda) y Artenara. Finalmente, vencía Roger a Gómez, mientras que César Rodríguez completaba el podio. En féminas triunfo claro de la eslovena Ana Flasker.

En la Minisky AA21, de 21 kilómetros, de los 335 participantes que empezaban en Artenara finalizaron 310. Los vencedores absolutos de esta prueba fueron Samuel Santana, en masculino, y Yasmina Trujillo, en féminas.