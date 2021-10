Astou Ndour, reina del mundo

La pívot se une a una lista exclusiva del baloncesto español ya que solo otras dos jugadoras nacionales saben lo que es ganar un anillo de la NBA. La pionera fue Amaya Valdemoro, que consiguió tres entorchados con las Houston Comets (1998, 1999 y 2000), y hasta ahora solo le había seguido Anna Cruz con las Minnesota Lynx (2015).

Todo en una carrera de auténtica película que todavía tiene más capítulos por escribir y que empezó en Gran Canaria, la isla que le dio la oportunidad de ser una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español. Astou Ndour llegó a Las Palmas de Gran Canaria con apenas 14 años de la mano del Islas Canarias. En La Paterna, Domingo Díaz y Begoña Santana empezaron a forjar a una jugadora que pronto mostró una gran capacidad de aprendizaje. Todos sus pasos eran de gigante.

Y eso que los inicios no fueron fáciles. A su edad, Astou Ndour tenía un corazón más pequeño de lo normal y una anemia notable. La adaptación física tardó en llegar y era incapaz de aguantar los primeros entrenamientos. Sin embargo, desde que su cuerpo tomó el pulso de la exigencia de La Paterna su evolución fue un no parar de la mano de sus otros «padres», Domingo Díaz y Begoña Santana, a los que visita siempre que puede –la última vez tras llegar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020–.

Un medallero repleto

El palmarés que atesora Astou Ndour es de leyenda. En 2011, la jugadora nacida en Dakar consiguió su pasaporte español en una apuesta muy fuerte de la Federación Española de Baloncesto por ella. Habitual en las categorías inferiores con España (oro europeo sub 20, plata europea sub 20 y mundial sub18, más un bronce continental sub 18) debutó con Lucas Mondelo en la absoluta en el año 2014. Ahí tampoco ha parado de coleccionar medalles.¡ Tiene una plata olímpica (Río 2016), un oro europeo (Letonia 2019), un bronce mundial (España 2018) y otro bronce continental (Rumanía 2015). Ahora, la niña que dejó Dakar en busca de un lugar en el baloncesto ya lo tiene en la eternidad con Chicago, que celebra su primer título de la WNBA.