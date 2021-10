Las figuras internacionales ya han entrado en la World Cup Gran Canaria Frontón King 2021. El debut de la categoría Open ha llevado al agua a los favoritos, en un cara a cara de campeones contra una armada local de riders decididos a hacerle frente a los mejores del mundo. Con 83 participantes, la World Cup Gran Canaria Frontón King 2021 arranca su primera ronda de abierto, con el mejor nivel y con ganas contenidas tras un año en el que muchos competidores no pudieron viajar a causa de la Covid-19.

Desde primera hora, el Frontón de Gáldar volvió a ser epicentro de una nueva jornada del mejor bodyboard del mundo, con el pistoletazo de salida de la categoría Open y con él, la entrada al agua de figuras internacionales, que desembarcan en este miércoles en la milla de oro para este deporte.

Los campeones del mundo Pierre Louis Costes, Tristán Roberts, Amaury Lavernhe y el hawaiano Dave Hubbard se han estrenado con su primera manga del 2021, que han resuelto con solvencia en las primeras horas del día. Aplausos y expectación en las gradas ante cada movimiento de los favoritos, que han dejado claro su potencial en la ola del Frontón ante un frente local que ni cede ni se ha dejado intimidar.

Gran actuación del local Borja Granados con una puntuación de 13.60 y una manga en la que se mostró imbatible, al igual que Samuel Brito, que se colocó con una holgada diferencia frente a sus rivales en una puntuación de 12.07.

Tampoco se dejó tratar el grancanario Javi Domínguez, líder de su manga con una puntuación de 14.67, al igual que Lionel Medina, Guillermo Cobo y Néstor Pérez, que demostraron que los rider isleños tienen mucho que decir en esta competición.

La mejor ola la toreó Javi Domínguez, haciéndose con un 8.17 en la manga 9 del día, seguido de Isaac Rodríguez con un 8. Dos vuelos impresionantes en backflyp de derecha que colocaba a los canarios en los más alto de la tabla y a la caza del ansiado Red Bull Banana Challenge, que invita a los rider a las maniobras más radicales y asegura el espectáculo en la costa galdense. Con grandes aéreos y tubos los rider buscan no solo la mejor puntuación y superar la manga, sino ofrecer un gran show deportivo que les acerque al preciado trofeo del Red Bull Banana Challenge, diseñado para poner a prueba a los valientes y con 1.000 dólares para el mejor.

El nivel del Open es el más alto posible, con figuras de renombre y un gran salto para la competición. En 2020, las restricciones derivadas de la Covid-19 dejaron a muchos competidores sin viajar, y han aterrizado en esta edición con las ganas contenidas de un año viendo bodyboard en la distancia. Ganas, motivación, y una ola privilegiada para reunir al mejor elenco de competidores de este calendario 2021 del IBC Bodyboarding World Tour 2021.

No fallaron en las expectativas varios de los iconos del Frontón King, asiduos a la 'Bestia' como el grancanario Aitor Ojeda , el campeón de España Jonathan Vega , o los peruanos Miguel Rodríguez y Ronald Gómez, que pasaron de ronda sin dificultades. Desde Chile, Cristóbal Fernández también tuvo un gran debut en esta segunda jornada de Frontón King.

La ola mundial del Frontón

La ola del Frontón, en la costa de Gáldar, es reconocida y buscada por riders de todo el mundo. No es casualidad que los amantes del bodyboard de Sudáfrica, Hawái, Portugal, Perú, Chile o Brasil crucen el mundo para ir a buscar su oportunidad en la milla de oro, como se conoce a la confluencia de estas tres grandes olas diseñadas para este deporte. La ola de La Guancha, El Agujero y El Frontón son el escenario perfecto para el bodyboard, con unas condiciones únicas que llaman a bugueros de todo el planeta a probar la potencia de esta tríada.

Se trata de un rompiente con fondo volcánico en forma de triángulo delta, único en el mundo. Solo las olas de Teahupoo en Tahití, Arica en Chile o Shark Island en Australia son capaces de hacerle frente a la ola galdense. Catalogada como la 'Bestia' por la gran masa de agua que es capaz de mover, esta ola rompe contra un 'reef' volcánico hecho para los amantes de la adrenalina.

El actual campeón de España absoluto y máster, Jonathan Vega, es un asiduo a esta ola, que define como la mejor ola del mundo, pero que requiere de máxima atención y concentración, ya que no es fácil de domar. "Hay que estar bien preparado para ir al agua", ya que la ola de El Frontón "hay que conocerla y entrenar" porque no está hecha para aficionados. "Radical y potente", es una ola que como asegura Vega pone a prueba la forma física, la atención y concentración y el talento del rider, porque no se deja dominar fácil y "puede variar según sus condiciones". Tanto en baño libre como en competición, la 'Bestia' a pesar de que es peligrosa y requiere preparación también es el mejor campo de entrenamiento posible para un rider, lugar de batalla donde crecen los competidores más solventes y versátiles, lo que es "un privilegio para los canarios".