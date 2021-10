«Cuanto más mantengamos el ‘once’ titular, mejor»

Algún cambio, sí, pero rotación integral, no. Lo tiene claro Pepe Mel, que aunque aseguró que «como mucho» hará «dos o tres cambios», se quedará finalmente en lo mínimo: Sadiku por Jesé y Pinchi por Moleiro. El delantero saldrá del once por descanso; el centrocampista, por su bajón en las dos últimas jornadas. En ningún caso sucederá lo de la temporada pasada, cuando en los partidos entre semana el técnico realizaba muchas más variaciones. Entonces la UD Las Palmas no estaba como ahora, en puestos de playoff y con las miras muy altas, por lo que no tocará lo que funciona con el objetivo se sumar y sumar puntos.