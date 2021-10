Comienza la competición en el 25º Open Fotosub Isla de El Hierro. Las aguas de la Reserva Marina del Mar de Las Calmas, en La Restinga, son el escenario a partir de hoy jueves, 21 de octubre y hasta el próximo domingo 24, de la primera jornada de competición del Fotosub de la biodiversidad y el Master Fotosub, con un total de 31 equipos de competición en este certamen internacional de fotografía submarina cumple su 25 aniversario.

Un total de 16 fotógrafos submarinos participan en el Open por la Biodiversidad, una edición en apnea cazafotosub; mientras que 15 lo hacen en el Máster Fotosub, la versión tradicional de fotografía submarina con botella dirigida a campeones de la modalidad, que incluyen alguno de los mejores fotógrafos submarinos en competición en la actualidad, incluidos campeones del Mundo, de Europa, de España, de Italia y de Portugal.

La competición se desarrollará en dos jornadas de competición -hoy 21 y mañana 22 de octubre-, con dos salidas de inmersión en cada una de ellas, en busca de las mejores fotos de los fondos herreños. Previamente, en el día de ayer todos los competidores fueron sometidos a los controles establecidos para la prevención de contagios de la COVID-19, siendo sometidos a pruebas PCR.

La presente edición cuenta con un jurado compuesto por fotógrafos submarino de gran relevancia y prestigio, como Carlos Villoch, que ha fotografiado los fondos de todos los continentes desde hace 30 años y cuyas fotos han sido premiadas en los certámenes internacionales más prestigiosos, como el BBC Wildlife Photographer of the Year; el Festival Internacional de Antibes; el Our World Underwater o el European Wildlife Photographer of the Year.

En el Jurado también se encuentra José Antonio García, más conocido como José Zica, instructor de buceo, amante de la fotografía y naturaleza subacuática, 11 veces campeón autonómico, ganador de diversos opens, Campeón de España en 2014 y medalla de bronce durante el XV Campeonato del Mundo celebrado en Holanda. Jurado de foto nacional, ha participado como jurado en cuatro Campeonatos de España y en diferentes opens internacionales. Actualmente es el responsable del departamento de Imagen de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, desde donde fomentan tanto la fotografía como el video submarino.

Por su parte, el Open cuenta a su vez con la presencia entre los miembros de su jurado de Sergio Hanquet, buceador y fotógrafo submarino de gran trayectoria, autor de seis libros relacionados con la fotografía submarina y cuyas imágenes se ven publicadas a diario en prensa y editoriales nacionales e internacionales. Un amante del mar con instantáneas que transmiten vida, libertad y una estremecedora sensación de paz. Con su cámara capta momentos de gran belleza, pero también documenta escenarios de la ruda realidad.

El próximo sábado, 23 de octubre, el pueblo pesquero de La Restinga acogerá la gala de clausura y entrega de premios, donde podrá verse el trabajo realizado por los 31 equipos en competición, que darán a conocer una vez más, la gran biodiversidad y la belleza de las aguas de El Hierro y la Reserva Marina del Mar de Las Calmas, uno de los mejores fondos marinos de Europa para la practica del submarinismo y la apnea.

Tanto el presidente insular, Alpidio Armas, como la consejera de Turismo, Lucía Fuentes, han destacado la importancia de este evento que ha dado a conocer el destino El Hierro en todo el mundo desde 1996, año en el que nació este certamen, con solo dos paréntesis en su historia, el primero con motivo de la erupción submarina del volcán Tagoro en aguas de La Restinga en 2011, cuando se suspendió la 15ª edición, y el pasado año 2020 por motivo de la pandemia de la COVID-19, cuando fue suspendida la 23ª edición.

El Open Fotosub Isla de El Hierro es un abierto de fotografía submarina que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, con el fin de mantener su vigencia, renovación y atractivo para los amantes del submarinismo y otras disciplinas dentro del mundo de las actividades subacuáticas.

Desde el año 1996 al 2014, la competición se desarrollaba en su formato clásico de abierto de fotografía submarina con botella y por parejas, hasta que en 2015 evoluciona para ser un evento que engloba varios concursos y actividades, todas entorno al mar herreño, cuando se introduce el certamen de caza fotográfica en apnea como disciplina y en los años siguientes se va dibujando el open actual con el concurso Fotosub Online, la competición de los "Maestros" con el Master Fotosub, el de la Biodiversidad para la cazafotosub en apnea y el Alevín, dirigido a fomentar el conocimiento marino y la práctica de actividades deportivas acuáticas entre los más jóvenes.

Previamente a la celebración del abierto internacional de fotografía submarina organizado por el Cabildo de El Hierro con colaboración del Gobierno de Canarias y la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Federación canaria de Actividades Subacuáticas (FEDECAS), entre los días 13 y 17 de octubre, se celebró en La Restinga la I Copa del Mundo CMAS de Caza Fotosub Apnea, con la participación de 18 equipos internacionales, y del 27 al 31 de octubre se desarrollará el Nafosub 2021, el XXXII Campeonato de España de Fotografía Submarina, con la asistencia de los 24 mejores equipos de España.