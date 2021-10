El canario Domínguez obtiene la mejor puntuación en la costa de Gáldar

La cuarta jornada de la World Cup Gran Canaria Frontón King ha sido un combate entre campeones del mundo. Los primeros en lanzarse al agua a las 10 de la mañana comprobaban la fuerza de la 'Bestia', como es conocida la ola de Gáldar, que adelantaba un gran espectáculo de bodyboard con la participación de los mejores riders de esta edición 2021 y ocho horas de maniobras radicales. Potente y mostrando su lado más fiero, la ola de El Frontón obligó a los rider a un esfuerzo colosal por dominar al monstruo, un reto en manos de titanes.

Los favoritos de este campeonato, Pierre Louis Costes, Tristan Roberts, Amaury Lavernhe y Dave Hubbard entraban al agua, cumpliendo sus roles de favoritos y subiendo el nivel con el mejor bodyboard mundial. Los aficionados disfrutaron de los mundialistas y su gran dominio, que a pesar de su experiencia en olas potentes de todo el planeta han sido puestos a prueba en El Frontón.

La representación canaria no se ha dejado intimidar, y durante la jornada fueron a la par encabezados por el rider Samuel Brito, Ernesto Evana, Javi Domínguez y Dailos Rodríguez, estrellas del día que se hicieron con los primeros puestos en sus enfrentamientos. Entre ellos, despuntó un día más el actual Rey del Frontón, Lionel Medina, decidido a pelear por el título y revalidar su trono en Gáldar. Con solo 22 años, este rider es ejemplo de juventud, conocimiento de la ola y motivación, un pack potente para hacerse con campeonatos como este.

Una de las sorpresas del día fue la eliminación del vasco Alex Uranga asiduo a esta ola y participante de las últimas ediciones con una brillante escalada al podio, que no tuvo suerte con una manga que puso a todos los rivales contra las cuerdas. En la jornada de tarde, los riders canarios Aitor Ojeda, Guillermo Cobo, Willy Luján, Kevin Orihuela, Jonathan Vega, y Armide Soliveres.

Gradas llenas para ver a los campeones, con el mejor ambiente en una jornada de viernes que ya huele a fin de semana. Las instalaciones del Frontón King han dado un salto de comodidad y espacio, con zonas de descanso y restauración que han llamado a los amantes del bodyboard a pasar el día en este enclave con vistas a uno de los deportes de olas más radical.

Javi Domínguez, la mejor ola

Una ola de 10, la única del campeonato. No quedó nadie sentado cuando el joven rider Javi Domínguez encaró ese tubo de derecha perfecto. Con 19 años, este competidor de La Isleta ha demostrado el talento que le llevó a campeón Junior de Europa en 2019, en la que es su quinta edición dando la cara en el Frontón King. Empezó con apenas 5 años a surfear las olas, pero esta "no me la esperaba". Como ha confesado, "nunca me había hecho una maniobra así" fue muy complicada la bajada y sacar el tubo, pero haberlo logrado sube su motivación al máximo. "Ver a todo el mundo de pie animándome y felicitándome es un chute de energía ".

Los campeones mundiales acaparan todas las miradas en esta edición del Frontón King. Vienen de todos los rincones del mundo y en total acumulan catorce títulos. La élite de este deporte se mantiene a la caza de las mejores olas del mundo y coinciden en que la de El Frontón es única. Cada año la cita con Gáldar les lleva a cruzar océanos, para reunirse con la 'Bestia', la ola perfecta.

DAVE HUBBARD

"Potente y perfecta para el espectáculo"

El hawaiano Dave Hubbard tiene ocho títulos mundiales y ha probado las olas de todo el planeta en su carrera deportiva. Sin embargo, no falla en El Frontón, "una de las mejores para el bodyboard del mundo, muy intensa y con mucha fuerza" que ofrece "grandes oportunidades para hacer aéreos espectaculares". Para Hubbard, la 'Bestia' puede "llegar a ser terrorífica" por su potencia, pero cuando da oportunidad es "la mejor para hacer un gran show".

AMAURY LAVERNHE

"Adrenalina y respeto"

El dos veces campeón del mundo, el francés Amaury Lavernhe, es uno de los amantes de El Frontón, con una ola que define como "muy poderosa, corta, intensa" y que "se adapta perfectamente a la práctica de este deporte y ofrece posibilidades infinitas". Para Lavernhe "no hay duda que está en el top 5 de olas de las mejores olas del mundo" y para él es sinónimo de "adrenalina y respeto".

TRISTÁN ROBERTS

"La ola que todos sueñan"

Con dos títulos de campeón del mundo, el sudafricano Tristan Roberts lo tiene claro: "Es la mejor ola para bodyboard del mundo, lo tiene todo". La 'Bestia "da opciones de derecha y de izquierda, es la que todo el mundo sueña". Para Roberts "las hay buenas pero ninguna se le compara, y por eso llama a riders de todo el mundo a la isla. "Soy un privilegiado por ser uno de ellos".

PIERRE LOUIS COSTES

"Como esta ola no hay otra en el mundo, es única"

Para el dos veces campeón mundial, Pierre Louis Costes "es la mejor ola para el bodyboard y su favorita", y eleva la competición al "más alto nivel". Como la ola de El Frontón "no hay otra, es única". Es una suerte "poder competir aquí", porque disfrutar del Frontón King con condiciones épicas "es una oportunidad por la que me siento un privilegiado".