Las Palmas C y Atlético Paso firmaron un empate (2-2) después de un choque muy igualado y repleto de ocasiones. Comenzaron adelantándose los palmeros por medio de Armiche y el amarillo Samuel equilibró la balanza desde el punto de penalti antes del descanso. En la reanudación, el filial de la UD volteó el resultado, pero la insistencia visitante tras el 2-1 tuvo premio con el gol de Brian Martín en la recta final.

Los primeros minutos del encuentro fueron de un ritmo intenso, con un juego muy rápido por parte de ambos. A los 13 minutos, Armiche recibió en carrera un balón largo desde la otra mitad del campo y ante una mala salida de Cendón remató de primera; el balón pasó por encima del guardameta local y se coló en la portería para abrir el marcador.

Las Palmas C no perdió la concentración y siguió creando peligro a través de ataques por la banda o a balón parado.

Pero fue de nuevo Armiche el que tuvo la opción de anotar el segundo para el Atlético Paso; en un mano a mano ante Cendón, el atacante terminó escorándose y remató fuera. Más tarde, su compañero Adrián tuvo el 0-2 con un remate potente desde la frontal del área que se estrelló en el palo.

El filial amarillo lo intentaba y se encontró con un penalti cometido por Jordan por mano que definió a la perfección Samuel, instalando las tablas antes del descaso.

La segunda mitad comenzó como la primera, con un ritmo endiablado de juego y varias ocasiones. Primero avisó Adrián con un remate que Cendón despejó a córner y poco después, en el minuto 57, Las Palmas C se puso por delante gracias a un buen gol anotado por Pablo. El atacante sevillano recibió un despeje de la defensa palmera y remató con potencia al poste derecho de Luis Arellano.

Pudo ampliar su ventaja el filial amarillo en el rebote de un tiro de Andy, aunque esta vez Pablo no logró rematar bien a puerta vacía al ser estorbado por un defensor. El Atlético Paso pudo empatar al cometer el local Gabri un penalti. Adrián Hernández, sin embargo, lanzó por encima del larguero. Las Palmas C no logró sentenciar pese a gozar de más ocasiones y finalmente el Atlético Paso igualaba en el minuto 83 por medio Brian Martín, que tuvo incluso el-2-3.