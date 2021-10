El Sayre CC La Ballena no consigue sumar un triunfo en sus apariciones como local en el presente curso de la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El cuadro grancanario, que lleva un triunfo en su casillero tras lograr imponerse a domicilio en el derbi canario frente al Sanaya Libby’s La Laguna, no pudo dar continuidad a su racha ayer en la pista del Centro Insular de Deportes, donde caía por 0-3 frente al Avarca de Menorca. El cuadro balear dominó el duelo. A la escuadra local no le bastó con la gran actuación que cuajaba la brasileña Ellen Amaral, máxima realizadora con 18 puntos.

Tras el gran inicio visitante en el primer set, las locales reaccionaron (9-9). Pero el cuadro menorquín volvió a tomar las riendas hasta el 20-25. En la segunda manga, la igualdad fue la tónica en el arranque, aunque el Avarca de Menorca de nuevo se impuso por otro 20-25.

En el tercer acto, el Sayre CC La Ballena incluso llegó a gozar de una mínima renta en el electrónico (14-11). Su rival se creció de nuevo (18-20) y Maira Westergaard sentenciaba (21-25).