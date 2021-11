Lionel Morales, subcampeón del mundo en Abu Dhabi

El lanzaroteño Lionel Morales se proclamaba ayer, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), subcampeón del mundo de paratriatlón dentro de la categoría PTS2. La competición resultó fructífera para la selección española de la especialidad, compuesta por un total de 11 deportistas, obteniendo un botín de ocho medallas en total.

Dos oros logró España. La campeona paralímpica Susana Rodríguez y su guía Sara Loher se subían a lo más alto del podio en la categoría PTVI, mientras que Andrea Miguélez lo hacía en la PTS3. Además de la plata del representante canario, también lograron subirse al segundo escalón del cajón Marta Francés (PTS4), Héctor Catalá y su guía Ángel Salamanca (PTVI) y Dani Molina (PTS3). Las dos preseas de bronce conquistadas por el equipo nacional llegaban gracias a Eva Moral (OTWC) y Alejandro Sánchez (PTS4).

El lanzaroteño Lionel Morales, después de proclamarse en esta temporada subcampeón de Europa y campeón de España, sumaba un nuevo éxito a su ya destacado palmarés en Abu Dhabi. Muy satisfecho por el logro obtenido, el paratriatleta isleño destacó que lo peor de la jornada «fue el fuerte calor y la humedad», unas circunstancias para las que iba preparado pues aprovechó su mes de vacaciones para entrenarse en unas condiciones similares.

Muchos de los aspirantes al podio cayeron por el fuerte calor reinante. «Salí tercero de la prueba de natación y me mantuve detrás de los dos favoritos, un competidor francés y otro belga. A este último lo sobrepase durante el segmento de ciclismo, pero en el de carrera a pie me quedé a solo 33 segundos del vencedor final», relataba exultaste el paratriatleta lanzaroteño, que continúa cosechando éxitos importantes fuera de la islas. Un magnífico resultado en el Mundial que ayuda a mitigar el sinsabor que supuso el no poder acudir a los Juegos de Tokio.