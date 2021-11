«Hasta a mí me chirrían ciertas cosas del CB Gran Canaria»

Tras más de dos años en el cargo, el primero que ostenta de responsabilidad pública, Francisco Castellano pasa revista a algunos de los temas de su área.

Lleva ya dos años y medio en el cargo. Si mañana acabara su mandato en Deportes, ¿Cuál es el legado? ¿Qué ha hecho hasta el momento?

Una modernización de la consejería. Hemos podido aumentar el personal y los recursos materiales para gestionar de manera más diligente y rápida, dentro de la lentitud de la administración. Esa parte, ese músculo, creo que está notablemente mejorado. Tuvimos un parón que mermó la actividad física, los eventos, pero no conllevó el detenimiento de la administración porque nos reinventamos y estuvimos preparados para volver a la normalidad para potenciar y desarrollar eventos y competiciones. Destacaría las ayudas al deporte base con subvenciones que va a quedar como base para mejorar. Eso y las infraestructuras. Estamos haciendo una apuesta fuerte ahí, a pesar de las críticas por la ejecución de los presupuestos. Van a quedar obras terminadas que se están iniciando y otras que acabarán en el mandato siguiente. Pero si hay algo de lo que me siento orgulloso es la modificación en las subvenciones de las licencias federativas con más de 400 clubes y 30.000 licencias implicadas, con más de dos millones de euros.

¿Está satisfecho con lo que hay aquí en el Instituto Insular de Deportes y la Consejería?

No. Sí con el personal que hay, que hace un trabajo magnífico, sin horarios. Es un personal entregado y vocacional. Movemos un presupuesto que rondaba los 30 millones y aspiramos a volver a aquella cifra, pero el personal era el mismo. Para gestionar esos recursos el personal hace un esfuerzo encomiable, pero me siento obligado para dotarles de más medios. Cuando llegué había cuatro personas en el departamento de Arquitectura; ahora, hay siete. Lo mismo en asuntos generales. Tiraremos de interinidades, bolsas de empleo y en eso estamos.

¿Cuándo va a tener gerente? El puesto lleva vacante desde enero.

Hoy [Por ayer] se anuncia la lista definitiva de admitidos. Ahora quedan las entrevistas y valoración. Durante el mes de diciembre podrá tomar posesión.

¿La denuncia que presentó por por presuntas irregularidades contables y de personal, además de acoso laboral, archivada por la Fiscalía, tuvo más recorrido?

Es un tema resuelto, archivado y sobreseído.

Habló del presupuesto. En 2020 quedaron unos 5 millones por ejecutar en Deportes. ¿Cómo va la ejecución de 2021?

En el año 2021 teníamos un presupuesto de 25 millones. Si hubiéramos trabajado con ese presupuesto, a fecha de hoy, tendríamos ejecutado el 92%. ¿Qué ha pasado? Que soy inconformista. La ejecución a medio y largo plazo supone la incorporación de remanentes e incorporamos 21 millones más. Esa cifra ha lastrado la ejecución y aún así estamos en una ejecución del comprometido global en torno al 63%. Si nos vamos a obras propias y obras con otros ayuntamientos, el tanto por ciento baja muchísimo. El mensaje que se puede desprender sería un dato negativo: tiene usted una ejecución muy baja. Soy consciente de que el dato numérico es la lectura que da, pero la ejecución que planificamos es a medio y largo plazo. El dato numérico es el que es, pero confío en que a medio y largo plazo esa ejecución dé los resultados que preveemos: materialización de obras propias y con otros municipios.

En el capítulo de inversiones de este año, lo más significativo que aparecía era una pista de bola canaria y petanca en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. ¿Es esto lo más grande de este año? Sobre todo si se compara con 2020...

Son capítulos complicados y costosos para programar y ejecutar. Son obras que se diseñan, se contemplan en los presupuestos desde que se inician los procedimientos, pero son largos en el tiempo. Casi el 100% llevan gastos plurianuales. Por eso se van saltando en los presupuestos las mismas obras e importes. El año pasado se incorporó esta obra nueva a petición de las Federaciones, pero seguimos asumiendo obras de años anteriores. Ejemplo claro: la finalización de la torre oeste del Estadio de Gran Canaria. Llevaba 12 años en estudio, pliegos... Este año se va a materializar la culminación de las obras. A lo largo del primer trimestre de 2022 tendremos la torre entregada. Pero no solo eso, el pabellón de gimnasia rítmica y deportiva, primer centro de tecnificación en Canarias, y que se va a construir en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, ya está listo para que las empresas presenten sus ofertas. Se adjudicará de aquí a final de año. Y con el Centro Insular de Deportes estamos igual: en unas semanas se podrán presentar los proyectos para su reforma. En esos 21 millones de remanentes, esas obras están dibujadas. Invertiremos en la reforma del Centro Insular de Deportes 16 millones, más 2.3 en el pabellón de gimnasia, 200.000 euros para una obra escultórica que embellecerá los alrededores del CID, el cerramiento de esta torre, la reposición del césped del fútbol once del Anexo... En año y medio o dos años las estaremos disfrutando.

¿Acabar el Estadio de Gran Canaria está en su agenda?

No creo que dé tiempo de finalizar la torre este. Me daría por satisfecho si queda el proyecto hecho. La torre oeste va a quedar terminada y creo que es una muestra de que el Cabildo no olvida esta obra, que es inmensa, pero requiere muchísima inversión en trabajo y dinero.

Durante su mandato ha recuperado el logo, el plan Isla Europea del Deporte, herencia de Ángel Víctor Torres. ¿Qué es, qué significa y en qué le influye al ciudadano de Gran Canaria?

Es una oportunidad, un mensaje directo y entusiasta de lo que es Gran Canaria: una isla de deporte. Al amparo de esta marca están los numerosos eventos que se celebran en esta isla, que han crecido y mejorado, con más participación local, regional, europea y mundial. Lo vimos en el Frontón King o en la Transgrancanaria, que gracias al apoyo de esta consejería, de otras instituciones y patrocinadores privados, que son una imagen para Gran Canaria. ¿Qué le aporta al deportista grancanario? Llevamos una colaboración directa con deportistas y disciplinas con este logo, que está en equipaciones de clubes de distintas disciplinas en toda la Isla. Es una manera de aliviar a los clubes y a las familias. No solo tienen cabida los grandes clubes y los grandes eventos.

Los próximos grandes eventos coinciden en un mismo fin de semana: el Rally Islas Canarias y el Gran Canaria Maspalomas Maratón. ¿Por qué se cortó con el Gran Canaria Maratón como tal?

El parón nos dio una oportunidad para innovar, para buscar cómo mejorar, cómo ofrecer mejores escenarios y eventos. Apareció por este despacho, de la mano del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la oportunidad de desarrollar este maratón por una zona emblemática para Gran Canaria y para el turismo. Visto por técnicos y por el consejero, llegamos a la conclusión de que por qué no. No se ha cortado con el maratón, se ha dimensionado, se ha hecho más atractivo. Eso nos motivó. Es un revulsivo para recuperar participación y que sea un imán para que vena gente desde cualquier lado.

¿Por qué nunca se volvió a licitar la organización del Gran Canaria Maratón después del fracaso de la UTE liderada por Juan Armas?

Porque tuvimos esta alternativa. Ellos se ofrecieron a ser el organizador y paramos la licitación, que la tenemos lista. Toda la documentación está como se venía haciendo. Lo puede comprobar cuando quiera. Ante el ofrecimiento de darle un cambio y un giro a una de nuestras mayores pruebas, aceptamos.

¿No es capaz el Instituto Insular de Deportes de sacar esta prueba por sí mismo?

Sí, teníamos el pliego. Organizarla de manera íntegra, creo que solo se hizo en una ocasión cuando quedó desierto el concurso. Somos una consejería escasa en recursos humanos y ya lo sacaron adelante. Siempre se ha adjudicado y tenemos esa documentación, pero insisto, San Bartolomé de Tirajana nos presentó este proyecto entusiasta, con recursos y con la certeza de que son capaces de organizarlo igual o mejor. ¿Por qué no cambiar? La decisión lleva sus riesgos, pero esta consejería no se ha desprendido del maratón sino que le ha dado una oportunidad para que sea mejor.

Solo una vez se ha pasado de los 1.000 inscritos en la prueba reina. El último año, hasta se importaron corredores desde el Maratón de Málaga. ¿No se plantearon empezar de cero y organizar una carrera más popular y accesible? Dejar solo 21 y 10 kilómetros, por ejemplo.

No. La esencia del maratón son los 42 kilómetros. Gran Canaria tiene potencial para desarrollar esa prueba. Lo que se ha hecho es cambiar el recorrido, la fisionomía, pero sin renunciar al maratón. Después de diez ediciones, independeimente de que los números no lleguen a los objetivos, no podemos olvidar que somos una isla, que no siempre es fácil llegar desde otros territorios. Con todo eso y más la prueba mantiene el tirón. Sigue siendo un gran reclamo. No es una opción. Si no hubiese habido una alternativa, el maratón se hubiera celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Pero creo que era el momento de este cambio, de aprovechar las sinergias, de las visiones. Soy un consejero municipalista, de llevar eventos a todos los municipios.

¿Que no haya salido la licitación desde el Cabildo no ha limitado la competencia de otras empresas para pujar por la prueba?

La organización corresponde al ayuntamiento. Nosotros garantizamos que se celebre el maratón, estamos presentes. Además, nos hemos ahorrado el 50% de lo que hubiera costado con una licitación. Un dinero que no se queda en los bancos. Al fin y al cabo, siempre la organiza un tercero. Ahora ese tercero es otra administración pública, con sus procedimientos, que habrán hecho conforme a la legalidad. No nos hemos desprendido porque todos salimos ganando: maratonianos, municipio turísitco y nuestra Isla.

¿Cuánto le cuesta a Deportes este maratón?

150.000 euros.

¿Sacar el maratón de la capital le ha causado alguna tirantez con sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

No, en ningún momento ha sido tema de discusión. Sí de comentarlo, de transmitirlo a los compañeros municipales. Pero no ha generado ninguna polémica. Además, como ha manifestado en algún momento el Ayuntamiento, el maratón, al ser a una vuelta, generaba algunas molestias, que siempre se generan. Conscientes de esto y tras diez años, no ha habido ninguna incomodidad.

Habló de las subvenciones a base. En los clubes de élite las aportaciones se han elevado a cifras superiores a los años prepandemia. ¿Qué se busca con estas ayudas directas a la gestión?

Progresan porque son la culminación del trabajo de muchos años. Mantener clubes como los de voleibol, a nivel europeo y nacional, han llegado tras décadas de inversión y sacrificio. Tal y como están las competiciones se necesita de un sostén público, ahora más que nunca. El patrocinio privado está y sigue, pero al igual que todos, están en serias dificultades. Ahora debemos ser más empáticos con nuestro apoyo para que no vean mermados su potencial y sigan al nivel. A veces nos gustaría poder ayudar más, pero no solo a estos clubes sino a otros. Hemos hecho un esfuerzo puntual en dos clubes como el San Fernando y el San Mateo de fútbol. La subvención tiene un sentido de consolidar proyectos, que no sean pan para hoy y hambre para mañana.

Nombró al voleibol. Todos los clubes de élite tienen base excepto el CV Guaguas. ¿Se le han instado a que formalicen una cadena?

Bueno, ya han firmado un convenio con el Batán. Están trabajando en ello para estar en esa línea. Ahora están inmersos en sus competiciones, pero son conocedores de esa necesidad, de que instalen una base. Vienen de una trayectoria y tienen que dar una respuesta mayor para acoger a jugadores grancanarios que trabajan desde la base y puedan ser profesionales.

¿Se ha planteado alguna beca o ayuda extraordinaria a los deportistas olímpicos?

Está comprometida, tanto a deportistas olímpicos como paralímpicos. Se le otorgarán 10.000 euros e intentaré dejarla comprometida para cada cuatro años. Conociendo las realidades de ellos, tienen un mérito incalculable. Me parece hasta poco esa manera de apoyarles. Teníamos que hacer algo. Es un patrocinio.

Vamos al Granca. ¿Se ha recurrido la sentencia que condena al club a indemnizar con 328.291,50 a Fotis Katsikaris por despido improcedente?

No tengo el dato. No sé si el club, a recomendación de los servicios jurídicos, ha recurrido este hecho.

¿Tiene liquidez el club para afrontar este pago? Sobre todo con los problemas de liquidez que arrastró desde la temporada pasada.

Ahora mismo sí. En cualquier caso, el Cabildo haría frente al cumplimiento de la sentencia como propietario del club.

Otra vez el Cabildo al rescate del Granca, como el año pasado cuando presentaron casi dos millones de euros de desfase presupuestario.

No nos queda otra. El CB Gran Canaria es del Cabildo, somos el propietario del club. El Cabildo cumple con sus compromisos, cumple y paga. Este caso no es una excepción. Si ante esta incidencia, de haber sido condenado a pesar de ganar en primera instancia, si se confirma que estamos obligados a pagar, pues salga del club o del Cabildo, la caja es la misma. No es salir a rescatar es cumplir. Si hay un déficit, pues cumplirlo; si hay una condena, pues también asumirla. Aquí hay una sentencia que hay que respetar y asumir.

Entiende que esto que está diciendo chirría a gran parte de la sociedad grancanaria, ¿no?

Me chirría hasta a mí. Claro que entiendo que le chirríe a los aficionados y a la gente.

Igual hay más. ¿Cómo va el caso de Berdi Pérez, ganado en primera instancia, pero también recurrido por él?

No sabemos, estamos a la espera. No es un tema que pueda ni entrar a valorar.

Si le chirría tanto, ¿qué piensa hacer como consejero de Deportes ante esta situación?

Cambiar el modelo de gestión del club.

¿Hacia dónde?

Hacia un modelo que optimice los recursos públicos donde la aportación del Cabildo de Gran Canaria sea menor y la participación del patrocinio privado, fruto del trabajo del club, tenga mejores resultados e ingresos. Pero sobre todo hacia un modelo que tenga presente que la administración pública no puede estar saliendo al rescate cada vez que hay una mala gestión.

Habla de gestión. Alguna de las cosas que tiene el sello del actual presidente Enrique Moreno son el patrocinio ficticio del fondo HMK, ejercicios en negativo, la pérdida de Herbalife como patrocinador principal este año, la bajada en número de espectadores... ¿Cuánto crédito le queda como presidente?

No hablaría de crédito, hablaría en lo que le queda de modelo al club, lo que tardemos en cambiarlo. Pasará por cambiar personas, infraestructuras, mejoras materiales, el staff deportivo... Es cambiar el modelo del club, que se adapte a la gestión privada aunque sea público, no ser tan dependiente del auxilio del Cabildo. El modelo tiene que ir a la privatización. Pero en lo que eso se produce, tenemos que movernos hacia una gestión acorde a la privada. ¿Por qué? Porque así se podrán pedir responsabilidades y valorar y cuantificar beneficios para que la gestión no recaiga en las arcas públicas.

¿En qué punto está esa venta total o parcial del club?

Está ahí, no es un tema que esté muerto ni acabado, todo lo contrario. Es un tema tremendamente lento, es cierto, porque confluyen muchos aspectos, que no solo es cuantificarlo económicamente. Es un club deportivo de recorrido nacional y europeo, que hay que hacer con tacto y cariño. Vender el Granca no es vender un almacén. Ahí está nuestra responsabilidad, que se haga bien cuando toque, que si algún día se hace esté bien. Que no sea como eso que me nombró de HMK y cosas así.

¿Quiere el Cabildo realmente vender? Parece que sí, pero después siempre tiran de freno de mano...

Yo no soy de tirar de freno, pero sí cuando corresponde. Una empresa de esta magnitud no se puede llevar de cualquier manera porque después igual nos arrepentimos. Hay que mirar muchos flecos que implican a toda la consejería.

Volviendo a Moreno. ¿Quiere cambiar de presidente?

Quiero cambiar de modelo y con eso los cambios que sean necesarios.

¿Cuánto más es sostenible que la parte deportiva no tenga relación con la institucional?

Esto refuerza lo que he dicho: hay que cambiar el modelo. No puede ser que el entrenador manifieste esa falta de comunicación y el presidente lo mismo hacia el otro lado. No puede ser. Es un claro marcador de que el cambio tiene que producirse.

¿Se ha sentido desautorizado por el presidente Antonio Morales a la hora de querer sustituir a Enrique Moreno?

Jamás. Nunca. Nunca me he sentido condicionado, todo lo contrario. Le tengo estima y respeto. En él he encontrado apoyo y colaboración, aunque discrepemos en ciertos temas. Gozo de autonomía en mi ámbito competencial, pero no me olvido de que somos un grupo de gobierno y un pacto. Cuando hay decisiones grandes procuro consensuarlas y dentro de esos escenarios me he sentido respaldado.

¿Tiene relación con Moreno?

Soy vicepresidente del club en representación del propietario del mismo. La relación es la que es. Ya en temas particulares, están en otro nivel porque no puedo asumir relajaciones con el cargo que tengo.