La organización de la Font Vella Lanzarote International Marathon ha anunciado hoy que cancela la 30ª edición de esta prueba que estaba prevista celebrarse el próximo 5 de diciembre de 2021.

"Este último año aún lo podemos describir como un año atípico y las dificultades actuales, tanto del principal colaborador de este evento (Sands Beach Resort), como de los municipios por donde se desarrolla el recorrido, nos llevan a adoptar esta decisión, sin duda, muy triste para todos", asegura la organización en un comunicado.

El director de la carrera, Juan Carlos Albuixech, explica en un comunicado que "después de las continuas reuniones con los municipios afectados por el recorrido, no puede garantizar la seguridad en el mismo por la falta de recursos humanos en los distintos cuerpos de seguridad implicados". Añade que "la modificación del recorrido para cumplir con el plan de autoprotección no se ajustaría a lo que habitualmente se ha venido ofreciendo, además de no ser atractivo para el corredor".

Devolución de las inscripciones

Pide disculpas por "las molestias y trastornos" que la decisión de anular la prueba pudiera causar y avanza que a lo largo de estos días todos los participantes recibirán íntegra la devolución del importe de inscripción.

La organización destaca que "han sido muchos los esfuerzos realizados durante estos meses, repletos de esperanza y duro trabajo, con el objetivo de presentar una nueva edición y poder disfrutar junt@s como cada año de nuestro recorrido junto al mar", a la vez que expresa su "más sincero agradecimiento a participantes, colaboradores, patrocinadores y a todas las instituciones por su apoyo y paciencia por haber estado hasta el último momento trabajando en hacer posible este evento".