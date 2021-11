La luchada benéfica por La Palma se resiente por trabas burocráticas

Un jaleo burocrático que puede hacer que la luchada Todos con La Palma, un evento benéfico en favor de los damnificados por el volcán, encalle. La Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria se declaró ayer «sin competencias» ante esta cita que tiene como objetivo recaudar fondos para la isla en un día que significaría la vuelta de la brega a la arena, parada desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

La Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria informó al luchador Abián Guillén, promotor de ña cita, de la «retirada del apoyo a la celebración de la luchada», al acudir luchadores no adscritos a su Federación, por lo que considera que la competencia total es de la Federación Regional, presidida por Francisco Rivero, que no ha dado el visto bueno al evento.

En ese comunicado se explicó que a pesar de valorar como muy noble y acertada esta iniciativa la cual busca la solidaridad con La Palma, en las reuniones previas a la celebración del evento en las que participó la Federación de Gran Canaria se puntualizó que era imprescindible contar con el permiso de la Federación de Lucha Canaria, al ser un encuentro con participación de luchadores y luchadoras de otras islas y, por tanto, de carácter regional. Además de esto, todos los deportistas para poder participar deberían tener licencia en vigor con algún club, con el objetivo de poder acogerse a la cobertura de la mutualidad deportiva en caso de que se produjera algún tipo de lesión durante el evento. También se insistía en haber obtenido el permiso de los clubes donde se hubieran tramitado la licencia.

Sin respuesta

Al no haber obtenido comunicación de las citadas autorizaciones, las cuales deberían haber sido facilitadas desde la Federación Regional, la institución grancanaria asegura que se vio en la obligación de solicitar a la organización de esta luchada que asuma las peticiones solicitadas al ente federativo insular como propias, ya que, «muy a su pesar», la Federación de Gran Canaria no puede participar en la celebración de un evento que no cuenta con los permisos reglamentarios.

Desde la Federación de Gran Canaria se explica que, en caso de realizar este encuentro benéfico con carácter insular, en el que pudieran participar luchadores adscritos únicamente en la isla de Gran Canaria, la Federación insular si tendría la totalidad de las competencias. En este caso, la comisión que lidera Abián Guillén contaría con total apoyo y todas las facilidades posibles para la realización de la iniciativa solidaria.