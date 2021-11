Yeremy Pino: «Dije no a ofertas de otros clubes importantes»

No puede esconder su cara de niño. Ni ese bigotito que asoma ni su perilla cual mosquetero ocultan que tan solo tiene 19 años. Y más sin la ropa de futbolista. Elegante con estilo casual, con vaqueros rotos de pitillo, zapatillas blancas y una americana sobre la que salía una camisa blanca que llevaba por fuera, Yeremy Pino comparecía ayer, junto al presidente del Villarreal, Fernando Roig, y toda su familia –e incluso amigos y su agente– en el acto que plasmaba la renovación oficial del canario.

Relacionadas El Villarreal blinda a Yeremy Pino con 80 millones de cláusula

El club de la Plana Baixa anunció el lunes la prolongación contractual del centrocampista de Las Palmas, renovado hasta 2027. Un joven atacante que confesó que nunca dudó en continuar en «el club que siempre ha confiado en mí él y donde me siento como en mi propia casa». «Nunca dudé en seguir aquí y rechazar a grandes equipos, ya que dije no a ofertas de otros clubs importantes. Aquí soy feliz, comparto vestuario con grandes jugadores. Soy joven, pero el club me ha facilitado mucho las cosas y quiero seguir aquí. Siento el apoyo de la afición, que siempre ha estado conmigo», expresó Yeremy.

Agradecido al club

El futbolista gran canario no dudó en confesar que está «muy agradecido por la confianza del club desde bien joven» y recordó que ha crecido con compañeros jóvenes en la residencia. «Me alegro de estar hoy -por ayer- aquí, quiero dar mucho al Villarreal por la confianza y seguir trabajando para que vengan cosas muy bonitas», agregó el extremo de 19 años.

«Mi cabeza siempre ha estado en el Villarreal. Siempre. La confianza del club, del entrenador y el apoyo de la afición han sido muy importantes y espero devolverla con trabajo y darle al club todo lo que se merece. Estoy donde quiero estar», continuó Yeremy, que no ocultó que, con humildad y los pies en el suelo, quiere luchar «por intentar estar en el Mundial de Catar» con España.