El CB Lanzarote Puerto del Carmen ha vuelto a la senda de las victorias. Tras una mala racha de cuatro partidos seguidos perdidos, el equipo tiñosero ha cosechado su segunda victoria seguida ante el A.D. Carballal (25-27) en el gallego Pabellón Municipal de Candeán en partido correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor Plata femenina.

Las jugadoras de Juanmi Pérez no tuvieron excesivos problemas durante el partido. Desde el minuto uno se pusieron por delante en el marcador (1-4, min. 5), situación que ya no abandonarían. Aun así, las gallegas lo intentaron en diferentes fases del encuentro pero la diferencia no se desinflaba hasta el empate. En los minutos finales de la primera parte (14-15, min. 30) el Carballal pisó el acelerador pero se fue al descanso con mínima desventaja. Lo intentaron las jugadoras de Javier Castro pero no pudieron, llegando al final con un apretado 25-27 a favor de las tiñoseras.

Al finalizar el partido quedaba la sensación de que, a pesar de que las diferencias no fueron excesivas durante el partido, el equipo conejero no vio peligrar el encuentro. Tan solo una expulsión en defensa demuestra que se apretó lo justo y necesario y que el equipo podía y debía dar mucho más de sí. Aunque la victoria final disipa todas las posibles dudas e invita a seguir trabajando en las lagunas existentes, la defensa parece ser una base inmejorable para seguir forjando un equipo eficiente.

En las filas gallegas dos jugadoras marcaban cinco goles, María Pereira y Nerea Arias. Entre las tiñoseras Carla Hernández y Lucía Olivier, dos jugadoras que garantizan el futuro inmediato del club, se convertían en las máximas anotadoras de su equipo con seis goles cada una.

El resultado deja al Puerto del Carmen en quinta posición con seis victorias, un empate y tres derrotas en diez partidos, dejando a sus inmediatos perseguidores ya a dos puntos, el Grupo CHR Hand Vall Valladolid y el derrotado Carballal de este sábado. Por delante, con un partido menos y a tres puntos del cuarto clasificado, el San José Obrero, con Oviedo, Rodríguez Cleba y Porriño en cabeza.

El entrenador del CB Lanzarote puerto del Carmen, Juanmi Pérez, comentaba tras finalizar el partido que “salimos bastante concentradas en los primeros minutos, atacando bien su defensa abierta pero conforme pasaba el tiempo tuvimos más problemas con sus diferentes cambios tácticos defensivos. Hemos ganado ante un buen equipo, el Carballal, en una cancha difícil. Hay que dar por bueno el resultado aunque es verdad que no hicimos un buen partido pero siempre estuvimos pero delante. Llevamos dos partidos seguidos ganados y es para estar bastante contentos, ahora mismo vamos quintos en la clasificación y nos viene un descanso la próxima semana lo que nos servirá para preparar el siguiente”, concluía Juanmi Pérez.

El partido que debía jugar la próxima semana el equipo tiñosero en Tías frente al Balonmán Saeplast Cañiza ha quedado aplazado hasta el mes de enero por lo que el próximo partido del puerto del Carmen será el 11 de diciembre en el Municipal Florida Arena de Oviedo ante el Lobas Global Atac Team Oviedo BF, equipo que marcha líder y que permanece invicto tras once partidos disputados pues tan solo ha cedido un empate hasta el momento.

Ficha técnica:

AD Carballal (25)

CB Lanzarote Puerto del Carmen (27)

AD Carballal: Uxía Alonso, Xulia Pereira, Patricia Mallo (2), Helena Sánchez (1), Lorena Vaello (2), Sara Román (2), María Pereira (5), María Álvarez, Laura Carracedo (1), Nerea Arias (5), Lara Fabián, Julieta Sofía, Antía Seijo (3), María Lidia Portela, Area Martínez (4) y Daniela Carranza. Entrenador: Javier Castro.

CB Lanzarote Puerto del Carmen: Marta Brito, Carla Hernández (6), Cristina Betancort, Eva Morales, Kenia Hernández (3), Beatriz Betancor, Ariadna Callero, Luci Betancort (3), Ana Zaida Rodríguez, Atteneri Morales, Made Cortez Fuenzalida, Mónica Cabrera (4), Carolina Charlo (5) y Lucía Olivier (6). Entrenador: Juanmi Pérez.

Parciales cada 5 minutos: 1-4, 4-7, 6-9, 7-11, 10-13, 14-15 (descanso) 15-17, 17-20, 17-21, 20-23, 21-24, 25-27 (final).

Árbitros: María Ángeles Madrazo y José Carlos Soto. Excluyeron por parte del AD Carballal a Lorena Vaello, Area Martínez y Daniela Carranza. En las filas conejeras a Beatriz Betancor.