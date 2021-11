La luz al final del túnel del ‘Támara’ pasa por vencer

La UD Tamaraceite, colista del grupo 4 de la Segunda RFEF, recibe este mediodía en el estadio Juan Guedes al Xerez Deportivo FC (12.00 horas) con el reto de lograr su primera victoria liguera después de casi tres meses de competición y ver, por fina, la luz al final del túnel.

Ese es precisamente el lema empleado por el club para presentar en su perfil oficial de la red Twitter este importante encuentro, en el que una vez más tratará de sumar tres puntos por primera vez en la presente campaña para no quedar muy descolgado en la lucha por la permanencia en esta nueva categoría.

Cuatro empates, ocho derrotas –la mitad de ellas en casa– y 23 goles en contra, como equipo más goleado del grupo, es el preocupante bagaje del conjunto isleño, al que se le van agotando sus posibilidades de reaccionar con el paso de las jornadas.

Tampoco llega en una posición excesivamente cómoda el Xerez, aunque eso sí, mucho más desahogado en la tabla. El cuadro gaditano es decimotercero en la tabla con 14 puntos, y se presenta en la Isla tras ganar el pasado domingo al Don Benito (1-0), poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Por otro lado, en el sur de Gran Canaria, la UD San Fernando recibe al Vélez CF, desde las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, ante el que buscará su tercera victoria de la temporada que le mantenga vivo en la lucha por la permanencia.

El conjunto sureño, antepenúltimo con ocho puntos, se medirá al que será rival de la UD Las Palmas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el próximo jueves, 2 de diciembre, en tierras malagueñas, y a partido único.

El Vélez, que dobla en puntos al San Fernando, llega al choque tras imponerse por 2-0 a la UD Tamaraceite en la anterior jornada, pero en su último desplazamiento fue goleado en Extremadura por el Don Benito (4-1).

«Intentaremos que no estén cómodos, que no nos dominen y no tengan acciones a balón parado o transiciones, donde son peligrosos. Trataremos de ser intensos e ir a por el partido para sumar tres puntos y coger de nuevo un poquito de aire», declaró Tino Déniz, entrenador del San Fernando.

Dos fuera

Los otros dos representantes grancanarios juegan fuera. Las Palmas Atlético visita al CD San Roque de Lepe (10.00 horas), equipo menos goleado del grupo, condición que comparte con el líder Córdoba y el Mérida, todos ellos con solo ocho goles encajados en 12 duelos.

Onubenses y grancanarios están igualados a 16 puntos, con reparto equitativo de victorias, empates y derrotas -cuatro de cada signo-, pero la mejor diferencia de goles (+3) permite a los andaluces estar por delante.

El Panadería Pulido San Mateo, por su parte, se medirá con el Antequera (11.00 horas) en el estadio Nuevo El Maulí, donde el conjunto local, sexto clasificado con 19 puntos, ha tropezado en sus últimos tres encuentros. «Estamos en un buen momento para ver si llega esa primera victoria que tanto se merecen estos futbolistas», declaró el técnico Juan Carlos Socorro.