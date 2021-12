San Mateo - Real Sociedad: A por un ‘pintxazo’ histórico en la Copa del Rey

Entre el Panadería Pulido San Mateo y la Real Sociedad existen infinitas aristas en las que encontrar un abismo de desigualdades entre los dos clubes. Ambos equipos se citan esta noche (20.00 horas, DAZN) en un encuentro que de no ser por el nuevo formato de competición de la Copa del Rey hubiera sido harto complicado. Sale a escena el torneo donde los humildes intentan escribir sus versos épicos con letras de oro. Una primera eliminatoria en la que el Panadería va a por un pintxazo histórico.

En esta tercera edición del formato de la Copa de los humildes, donde los equipos más modestos del fútbol español pueden lograr la machada en sus campos a un partido, el San Mateo es consciente de sus limitaciones, pero tampoco se pone límites en lo que de momento consideran «un premio más» por la gesta que consiguieron la pasada temporada tras ascender a Segunda División RFEF al batir al Atlético Paso y decir adiós a Tercera.

Por lo que se prevé que Juan Carlos Socorro saque un once con los jugadores que lograron dicha gesta el curso pasado y los que menos minutos acumulan en la presente temporada, pues lo importante para el Pulido, tal y como el técnico transmite en el vestuario, reside en su categoría.

Solo con un único pero ante la filosofía de competición importada de la FA Cup inglesa, pues el Panadería Pulido no va a poder disputar el encuentro en el Municipal de la Vega y se tiene que mudar al Estadio de Gran Canaria debido a la imposibilidad de llevar a cabo una buena realización televisiva del choque.

Aun así, el apoyo del municipio del Centro y sus 7.660 habitantes censados, será máximo en Siete Palmas. Las gradas que tradicionalmente se visten de amarillo estarán pinceladas del naranja del San Mateo gracias a una política de precios asequibles para las entradas a la venta, así como invitaciones a los más jóvenes.

Además el club confirmó ayer un plan de traslados al Estadio en las Guaguas Global para los seguidores vegueros y que se iniciará desde las 18.15 horas haciendo paradas en El Madroñal, Santa Brígida o El Monte. Todo está listo para vivir una fiesta sobre un césped natural al que no están acostumbrados los locales y ante un club que cuenta con tres Copas en sus vitrinas –además de dos Ligas y una Supercop–, la última conquistada en la edición del 2019- 2020.

Y es que si Imanol Alguacil pudo gritar el himno de la Real hace apenas medio año tras ganar en la final aplazada frente al Athletic de Bilbao fue precisamente porque no le hace ascos a la Copa del Rey, tal y como demuestra con suconvocatoria, no dejándose prácticamente a ninguna estrella en casa salvo a los lesionados Mikel Merino y David Silva, que no podrá jugar en su Isla natal.

De esta forma, atendiendo a las palabras del entrenador txuriurdin: «voy a sacar el mejor once», se prevé que haya una mezcla de jugadores que hayan tenido pocos minutos hasta el momento tanto en Liga como en la Europa League como Matthew Ryan o Jon Guridi, junto a otras piezas consolidadas como Portu o Januzaj.