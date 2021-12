Pedri González, ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y actualmente en las filas del Barcelona en la que es su segunda temporada en el club azulgrana, reconoció en una entrevista realizada en el medio especializado France Football por sus familiares y amigos más cercanos que su paso por la Casa Amarilla fue «una elección natural», ya que para el de Tegueste,» cualquier niño de Canarias sueña con jugar en la UD».

En cuanto a los hechos que fue desvelando el mediapunta tinerfeño, resaltó que sin su paso por Las Palmas, la propia entrevista no hubiera sido posible realizarse por la relevancia que ha cobrado desde que debutó con la camiseta amarilla, que se la pudo poner porque el archienemigo nacional del club azulgrana no quiso quedárselo en sus filas. «Había pasado una semana de pruebas en el Real Madrid, entrenando con mucho frío y nieve. Pero, según ellos, yo no tenía el nivel», reveló el reciente ganador del Trofeo Kopa que entrega France Football al mejor jugador sub-21 de Europa.

Cuestionado por parte de su padre Fernando sobre el perfil del jugador canario, Pedri indicó que tiene «un fútbol de invención, donde llevas la pelota, donde te diviertes. La mayoría de los jugadores de Canarias tienen esta fibra y me identifico con ella. Eso es lo que me gusta».

Además, en este aspecto, el tinerfeño también hizo una diferencia con el juego insular con el de fuera del Archipiélago. «En Canarias, el fútbol es bastante diferente. Lo cual es bueno, porque en muchos otros lugares, el juego es más robotizado. Aun así he tenido que asimilar ciertos conceptos, como siempre he querido divertirme, he tenido que aprender a ganar», añadió.

Otro de los que quiso hacerle una pregunta fue el ex mediocentro azulgrana, ganador de una Champions con el Barça y campeón del Mundo con Brasil, Edmilson, que además es muy amigo del entorno de Pedri. El carioca le preguntó por su llegada a la Ciudad Condal y con lo que se ha encontrado, resaltando Pedri, que «en Las Palmas nadie te detiene en la calle para una foto, un autógrafo, eso nunca me pasó. Después tuve vergüenza de convertirme en una estrella», distintas visiones de la vida para un joven de 18 años.

La vida tranquila isleña

También su compañero de vestuario, Èric García, tanto en la selección como en Can Barça, le preguntó por más cambios en su forma de vida en Cataluña. «Viví en Las Palmas, una ciudad tranquila, y llego a Barcelona, al club de mis sueños, a una ciudad que no conocía para nada. Todo fue rápido. Jugué mucho en mi primera temporada. Son todas mis rutinas las que han cambiado. Hoy vivo aquí con mi hermano, una persona sumamente importante en mi vida. Pero no extraño la paz de antes», espetó sobre su día a día.

Además, dejó claro que Barcelona le ofrece playas, algo que para el tinerfeño «sería impensable vivir si no las tuviera», incluso haciendo una pequeña comparación a la temperatura de Barcelona. T»engo todo lo que me emociona, especialmente el clima. Tengo muchos problemas con el frío, sería difícil jugar en otro lugar».

Gerard Moreno, uno con los que comparte muchas vivencias en la selección española le preguntó sobre su actitud tranquila, esa filosofía canaria que inunda allá por donde va. Una cuestión que hizo reir al tinerfeño, y que portó con orgullo. «Estoy orgulloso de encarnar el estilo de juego de mi isla ... ¡y su estilo de vida! Soy así, siempre un poco relajado en la vida cotidiana. Sé que tengo una vida de relajación, pero es que los canarios somos personas a las que les encanta ejercitar su pasión y la mía es el fútbol. En Canarias siempre verás gente amando la vida y sonriendo», incidió.

Finalmente, recogió el guante de Leo Messi, que antes de ser galardonado con su séptimo Balón de Oro, le preguntó por el mejor partido que ha jugado con el Barça, algo a lo que Pedri contestó que «el de la Juve, en la Champions League (victoria por 2-0 en Turín el 28 de octubre de 2020) seguirá siendo el más especial, sobre todo porque con Leo es mucho más facil divertirse», dictó.