Llaca, campeón en Hansa 303 en el Campeonato de España de Vela Adaptada

El Campeonato de España de Vela Adaptada, que se disputa paralelamente a la Semana Olímpica Canaria de Vela-Trofeo Manolo Pazos, ha finalizado para la clase Hansa 303 individual con Daniel Llaca como nuevo vencedor. El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria firmó una destacada ventaja sobre sus perseguidores.

Llaca se apuntó el triunfo en las dos competiciones desarrolladas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, último día de competición para esta cita, donde se conocerá al nuevo campeón de la clase 2.4 mR y Hansa 303 dobles.

Daniel Llaca consiguió vencer una penalización inicial avanzando a lo largo de las regatas e imponiéndose al actual subcampeón del mundo de esta clase, el británico Rory Mckinna. En la clase 2.4 mR el catalán consiguió imponerse en este trofeo tras la presión que recibió del sueco Pekka Seitola y el finlandés Janne Laine, por este orden en el podio.

La XXIII edición de la Semana Olímpica Canaria terminó ayer para cinco clases (420, 29er, Techno, ILCA4 y Snipe) con una jornada donde las condiciones ayudaron a desarrollar el programa de regatas.

En Snipe se llevaron el título los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo. Aunque Fernando León y Antonio del Castillo-Olivares se situaron por delante las dos primeras jornadas, los hermanos del aprovecharon esta mejora de las condiciones con un viento más estable y menos ola para ganar las dos últimas regatas y sacar un punto sobre sus compañeros de club.

Dominio local en Techno

La clase Techno tuvo en sus tres categorías vencedores bajo el escudo del RCNGC con Matilde Feliu (sub 15), Bruno Bárbara (Techno 293) y Nano Pardo (Donlebum en Techo Plus). Mientras, las clases dobles que disputaron en el campo de regatas del sur de Gran Canaria fueron dominio de los actuales campeones de Europa sub 17, Jaime Ayarza y Mariano Hernández, aunque los lanzaroteños Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín, del Real Club Náutico de Arrecife, les pusieron las cosas difíciles en algunos parciales del evento.

Martina Lodos y Martina Díaz-Salgueiro bordaron este campeonato, al ganar siete de las ocho pruebas disputadas. La próxima cita de estas campeonas será dentro de una semana en Omán donde disputarán el mundial juvenil ISAF.

En la clase ILCA 4 es donde se ha vivido la mayor igualdad, con las tres regatistas en cabeza con la misma puntuación, resolviéndose en la última regata a favor de Pol Núñez, seguido de Jaime Abella y cerrando el podio de honor Patricia Caballero.

Hoy último día de competición donde se conocerán a los vencedores de las clases IQFoil, ILCA6, ILCA7 y Waszp