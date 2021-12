Un Roland Garros en Gran Canaria

«Le consideraba como el hermano que nunca he tenido. Me enteré, me llamó mi mujer. Llevaba tiempo estando mal. Qué feo momento [...] Inventó muchos golpes, era buenísimo verle jugar».

Los mejores días de Manolo Santana como tenista están ligados también a los de Nicola Pietrangeli (Túnez, 1933). Esas palabras son suyas, sentidas, recogidas por La Gazzetta dello Sport, minutos después del adiós de la leyenda del tenis español. El italiano ya era una referencia mundial cuando Santana se presentó en las finales de Roland Garros en 1961 y 1964. En la tierra de París había levantado el título en 1959 y 1960. Pero cuando se topó con la raqueta de Santana en París no hubo opción: dos finales, dos victorias para Manolo. Un duelo histórico en el tenis internacional que se repetiría unos años después en Gran Canaria. En 1971, Manolo Santana y Nicola Pietrangeli se citaron en el II Concurso Internacional de Tenis de Las Palmas. Por esos días, la vida del genial tenista ya era más sosegada. Su última gran victoria fue en el Conde de Godó de 1970 y jugaba sin presión, casi como si se hubiera prejubilado de la raqueta. Santana tiraba con partidos de exhibición y algún torneo oficial. Una retirada a medias «Pienso seguir jugando al tenis siempre. La decisión de abandonar el equipo de la Copa Davis y las grandes competiciones ha sido muy meditada. Jugaré lo que me deje mi trabajo. Viajo mucho y siempre hay torneos interesantes», decía Manolo Santana al Diario de Las Palmas en la presentación de un Torneo Internacional que congregó a otros tenistas con cierto recorrido, aunque ninguno como los que llegaron a la final. Un deleite para los aficionados al tenis en aquellos días, que vibraron con el talento de Santana, que con 32 años, era uno de los rostros más populares de toda España. La final del Torneo Internacional de Las Palmas congregó a una multitud. Ni un hueco libre. Y lo que podía parecer una ‘partidita’ entre amigos se convirtió en un encuentro competido, de acción y sudor. Porque el sol apretó aquel 28 de febrero de 1981 en la capital para brindar un encuentro que se llevó Manolo Santana por 9-7, 2-6, 6-3, 3-6 y 6-4. Después de eso, se pasaron a la final de dobles, donde también se enfrentaron y Santana repitió victoria para firmar un día histórico en el Club de Tenis. Más de cinco horas de raquetazos en Las Palmas de Gran Canaria para rememorar una final de Roland Garros. Escalada desde Sudáfrica Esa no fue la única vez que estuvo Manolo Santana por Gran Canaria. Tampoco la primera. Cuando su fama ya era notable, después de ganar Roland Garros, Santana jugó un partido de exhibición en la capital. Y en el apogeo máximo de su popularidad, el tenista madrileño aterrizó en Gando con el equipo español de la Copa Davis, que se había clasificado por segunda vez para la final del torneo ante la temible selección de Australia. Allí no hubo manera y España cayó (4-1) y se quedó sin el trofeo. También contra Emerson Santana también jugó en Gran Canaria contra el australiano Roy Emerson, presente en aquella selección aussie y que tiene el récord histórico de 28 Grand Slam, contando individuales y dobles. Fue en 1981 en una exhibición en el Trofeo de Medios de Comunicación-El Corte Inglés. Repitió varias veces más con la tabaquera Marlboro y hasta dio una charla en el Club Prensa Canaria para alentar a la base del tenis canario.