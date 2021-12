Coronel Jesús Mª González García: «Organizar un Mundial es un gran reto a nivel logístico»

¿Por qué se ha elegido a España como anfitriona del Mundial y, más concretamente, a la isla de Gran Canaria?

España forma parte del Consejo Internacional del Deporte Militar, que es un organismo que agrupa a 138 países; es similar al Comité Olímpico Internacional pero a nivel militar. España es un miembro muy activo en algunos deportes, sobre todo en el pentatlón aeronáutico. Este año decidimos solicitar la organización del Mundial para traerlo en diciembre a Canarias, porque esta comunidad reúne las condiciones ideales para celebrar a finales de año un evento de este tipo, que conlleva seis pruebas y la mayoría al aire libre y en piscina.

¿Qué supone para la Isla la celebración de un campeonato de esta envergadura?

Muchas cosas. Deportivamente, se trata de un campeonato mundial del Consejo Internacional del Deporte Militar y, hasta ahora, aquí no se había celebrado ninguno. En cuanto a promoción de Gran Canaria, ayuda a exportar su potencial a nivel turístico y su capacidad para albergar eventos de calado; incluso, para incentivar que los equipos vengan a entrenar por su climatología y por las infraestructuras; esta es una magnífica ocasión para dar a conocer el potencial de la Isla.

¿Ha organizado ya España un Mundial como este?

Sí. Este es ya el séptimo que organizamos. Estos Campeonatos Mundiales de Pentatlón Aeronáutico empezaron a celebrarse en 1948. Esta que se inicia hoy es la 59ª edición y la séptima que se celebra en España. La última vez fue en Salamanca, en 2010, o sea hace 11 años.

¿Cuánto tiempo de preparación lleva un evento de estas características?

La preparación de un campeonato así puede llevar todo un año. Pero nosotros lo empezamos a prepara hace seis meses, porque con la pandemia del covid no estaba claro si se iba a seguir adelante con las actividades y los campeonatos mundiales. En verano, el Consejo Internacional del Deporte Militar abrió la posibilidad de empezar a hacer eventos que estaban parados desde 2020 y principios de 2021, y nosotros decidimos ir para delante. Además, este año España va a organizar tres campeonatos del Consejo Internacional del Deporte Militar, que supone un récord, porque normalmente un país no organiza más de uno al año. En verano se hicieron el Mundial de vela en Marín (Pontevendra) y luego el de triatlón de larga distancia, que estuvo integrado dentro del Iroman de Lanzarote. Ahora llega este de pentatlón aeronáutico en Gran Canaria.

¿Suponemos que con el tema de la pandemia se hace aún más complicado la organización de eventos como este?

Efectivamente. Todas las actividades que se realizan, las deportivas y de cualquier índole, llevan consigo medidas de protección anticovid. En este caso, todos los que toman parte en el evento necesitan el certificado de vacunación, pasar una prueba PCR 48 horas antes de venir. A su llegada al aeropuerto les llevamos a la Base Aérea de Gando para realizar un test de antígenos. Luego está la aplicación de las medidas de prevención normales: distancia de seguridad, higiene de manos, mascarilla mientras no se esté compitiendo... En fin, las medidas que todos conocemos y que, desgraciadamente, estamos sufriendo durante todos estos meses de la pandemia del covid.

Una decena de países toman parte en este Mundial, suponemos que adaptar comidas, horarios, alojamientos y transportes para tal cantidad de gente no debe resultar nada sencillo.

No lo es. Supone un reto logístico. Además de la parte técnica de las pruebas en sí, que ya es un aspecto que lo tenemos rodado porque hicimos el campeonato nacional militar aquí hace tres semanas en las mismas sedes, lo que complica más el tema es la parte logística. Se trata de un gran reto para el Ejército del Aire.

¿Qué papel cree que va a desempeñar España en el Mundial? ¿Cuál es la potencia número uno?

España puede aspirar al podio en varias disciplinas, a nivel masculino y femenino tanto en individual como por equipos. En cuanto a las principales potencias en esta especialidad, hay varias. Están los países nórdicos, como Finlandia y Suecia, que tienen un gran nivel, pero también cuentan con mucho potencial Lituania y Brasil; luego Rusia, que es la primera vez que participa y es una incógnita. Va a ser un Mundial bastante abierto.

¿Qué grado de importancia tiene el deporte y la actividad física en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y en particular en el Ejército del Aire?

Mucha. La profesión de militar exige no solo estar preparado técnica y mentalmente, sino también físicamente. Un piloto de un caza, por ejemplo, no puede aguantar las aceleraciones que soporta en un vuelo si no está bien preparado en lo físico.