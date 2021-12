El sueño dakariano de Peñate

La 44ª edición del Dakar, la carrera más dura del mundo, arranca en la localidad de Jeddah (Arabia Saudí) el próximo 1 de enero de 2022 y se prolongará hasta el día 14. En la línea de salida estará la pionera Expedición Canarias Dakar 2022, liderada por el grancanario Pedro Peñate. En su octava participación en el mítico evento, se estrena con un vehículo de cuatro ruedas, un buggy. Rosa Romero ejerce las labores de copilota-navegante, mientras que José Suárez actúa como responsable de logística de toda la expedición y Cristo Dávila, como jefe de mecánicos.

Todos ellos fueron protagonistas de la presentación oficial de esta iniciativa, celebrada en el Gran Canaria Arena con la presencia de de Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, y Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas.

Pedro Peñate tomará parte en este Dakar dentro de la categoría de vehículos ligeros T3 a los mandos de un Can-Am Mavericks X3 XRS, un potente Side by Side que ha sido desmontado pieza por pieza y vuelto a montar para poner a disposición del piloto y la copiloto un vehículo fiable y preparado para presentar batalla en la carrera más dura del mundo.

«Me he reenganchado a esta aventura del Dakar porque al final me motiva. La esencia de las cuatro ruedas siempre me había gustado. Compito en buggy, una experiencia diferente para mí. En esta prueba tienes que ser capaz de improvisar a pesar de que todo esté muy bien preparado, porque las cosas no salen siempre como uno tiene organizado. El año anterior intervine como team manager y adquirí un aprendizaje para así poder participar en esta edición», explicaba Pedro Peñate.

El piloto destca el gran 100% canario de esta iniciativa: «Cuando empezamos a trabajar el proyecto, la idea que tuvimos junto a 3COM Marketing era la de hacer una expedición Canaria al Dakar. Nos cuesta mucho salir y, por lo tanto, perseguíamos que todo fuera canario: estructura, soporte, ingeniería… La idea es que esto sea una rutina y que haya cada vez más pilotos de la isla que puedan ir. Aquí hay mucha pasión por el motor y el Dakar es una prueba en la que todos desean participar».

Preparación en Marruecos

Los integrantes de la Expedición Canarias Dakar 2022, en su preparación para el Dakar, pasaron diez días en Marruecos entrenando. «Aunque tenía algo de respeto por el tema de la arena, acabamos muy contentos e ilusionados».

«Lo normal es que entrenes unos 500 kilómetros al año y hemos hecho unos 5.000. Tenía que ponerme al día y estábamos muy atrás. Queríamos entrenar, tener las sensaciones de conducir el vehículo para poder afrontar todos los obstáculos», apuntó Pedro Peñate durante la presentación.

Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, manifestaba que «cuando oyes hablar a Pedro Peñate y Rosa Romero ves ese brillo en sus ojos». «Entendemos que el proyecto que se inicia hoy -por ayer- debe tener su consolidación», añadía.

Por su parte, Francisco Castellano, condejero de Deportes del Cabildo, aseguraba que «es un orgullo que un grancanario como Pedro Peñate haga de puente entre Canarias y el Dakar».

Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, cometó que lo interesante de este pryecto «es que Canarias tenga un nombre propio en una prueba de tanta envergadura como el Dakar».

«Vamos a disfrutar mucho»

Rosa Romero va a ser la acompañante de Pedro Peñate a bordo del buggy, ejeciendo labores de copilota-navegante. Una cosa tiene clara: «Vamos a disfrutar mucho y lo vamos a pasar muy bien». «El Dakar es una carrera con la que soñaba desde pequeña. Cuando logré ir en moto fue algo muy bonito en mi vida. Hay momentos muy duros durante la carrera y, a veces, llegas a preguntarte que qué haces ahí. Esa es la magia de la prueba. En coche es una experiencia diferente, en la moto vas sola, y aquí al ir dos, aunque pasas momentos complicados, es una carrera muy bonita si tienes un buen compañero al lado», expuso. «El territorio de Arabia Saudí es muy complicado, al igual que lo fue en Abu Dabi. Tienes que tener un poco de sangre fría para no meterte en sitios peligrosos. Hay que corre con inteligencia», añadió. | V.P.