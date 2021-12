Julia Pasqual, campeona del mundo en el mar y apasionada de la Orientación.

El Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM 2021) acoge, entre los más de 300 inscritos que han llegado esta Navidad a la Isla procedentes de 19 países, a figuras destacadas dentro del mundo de la orientación. Simon Hector, el líder en la categoría reina masculina (M21), fue campeón del mundo junior. Tiffen Moulet, la mejor en lo que va de carrera en la F21, destacó en el último Nacional de Francia con apenas 18 años. Y Peo Bengtsson, cerca de cumplir los 90 años, es toda una leyenda dentro del negocio. Pero el GCOM esconde otros tesoros en su interior. Solo basta con rascar un poco sobre la superficie para encontrar en la amplia familia que forma esta carrera a una triple campeona del mundo… de otro deporte: Julia Pasquale, una grancanaria que luce tres coronas sub 18 de windsurf -dos títulos en Olas y otro en Slalom- y que desde la infancia también disfruta fuera del mar con una brújula en la mano, en campo abierto y en busca de las balizas que dibujan los circuitos de orientación.

“Mi familia me inculcó la pasión por el deporte desde muy pequeña”, confiesa Julia. “Mi madre tiene una tienda de windsurf en Arinaga”, explica, “y por ahí empecé en el mar junto a mi hermano [Valentino Pasquale, uno de los mejores corredores en lo que va de GCOM en la categoría M21B]. La Orientación la descubrí en cuarto de Primaria, en el colegio de Agüimes. Un profesor formó un equipo y desde entonces lo practico”.

La joven deportista grancanaria, que se mueve en dos deportes que transcurren en escenarios tan diferentes -uno en el mar y otro campo a través o en casos urbanos-, destaca que “la Orientación me permite estar en contacto con la naturaleza”. “Estoy yo sola y mi brújula”, subraya, “y te tienes que mover sin la ayuda de aparatos electrónicos. Eso es lo que me gusta, la satisfacción de orientarme en un terreno desconocido, sin referencias, ya sea a campo abierto o en un casco urbano. Me apasiona eso y el desafío continuo de auto superarte con el tiempo”.

Campeona del mundo junior en 2018 y 2019 en la modalidad de Olas y coronada como la mejor sub 18 del planeta en 2020 en la categoría de Slalom, la carrera de Julia dentro del windsurf se ha visto interrumpida de manera brusca por la pandemia provocada por el covid. “Llevo dos años sin competir”, admite, “y se hace duro”. “He entrenado todo este tiempo y en octubre me perdí una prueba internacional por los estudios, pero espero que todo esto pase y el año que viene volver a participar en el Mundial. Quiero seguir compitiendo hasta ser campeona del Mundo en categoría absoluta”, puntualiza con una sonrisa.

El GCOM 2021 está organizado por Orientación Canarias (by Limonium Canarias) y cuenta con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Promotur del Gobierno de Canarias, la Federación Española de Orientación (FEDO), el Ayuntamiento de Agüimes y el Ayuntamiento de Ingenio como patrocinadores principales