Ocho dimisiones ponen en jaque a Antonio Suárez

Antonio Suárez accedió a la presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas en 1989. Desde entonces han pasado casi 33 años. Nunca antes se enfrentó a un día como el de ayer, que deja en jaque un sillón que no se le ha tambaleado jamás de esta manera. Porque a primera hora de la mañana siete miembros de la junta de gobierno presidida por Suárez presentaron su dimisión irrevocable. Un golpe a la estructura federativa, pero sobre todo a la autoridad del rostro que ha dirigido el fútbol provincial durante más de tres décadas.

Siete miembros fuera del tirón, de los cuales dos son vicepresidentes y cinco vocales. Los motivos señalados por este grupo son los «incumplimientos» del presidente Antonio Suárez Santana y la «falta de transparencia» con la junta económica de la propia Federación Interinsular de Las Palmas, además de «la no convocatoria de la junta de gobierno para tratar temas de vital importancia».

«Solicitamos el 21 de diciembre la convocatoria extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FIFLP al objetivo de abordar, con carácter de urgencia, una serie de asuntos relativos a la gestión económica de dicha federación […] Dicha reunión fue convocada si bien no se entregó a los solicitantes documentación alguna para su estudio previo, motivo por el cual dicho presidente fue requerido al objeto de entregarla. Tras dicho requerimiento se hizo entrega de una documentación insuficiente e irrisoria», apuntan en su escrito.

La misiva continúa y es ahí donde acusan a Suárez de falta de «transparencia» con su junta económica. «Evitó convocarla desde el mes de septiembre, realizando gastos no aprobados», prosigue y, además, se hacen «la reserva de interponer cuantas actuaciones extrajudiciales y judiciales que se estimen oportunas».

Los miembros que dimitieron son José Vega Hernández, vicepresidente primero de asuntos deportivos y presidente del Comité de Fútbol Aficionado y Juvenil; José Juan Arencibia Alemán, vicepresidente segundo de asuntos económicos; Francisco Jesús Reyes García, vocal y miembro del Comité de Fútbol Aficionado y Juvenil; Yasmina Hernández González, coordinadora del fútbol femenino; Miguel Ángel Sánchez Bordón, José Antonio Perdomo Gil, y Francisco Ramos García ‘Pacuco’, todos vocales.

A todos ellos se suma la salida de Ramón Medina el pasado lunes, nombre ilustre dentro de los banquillos del fútbol canario, respetado y una figura de consenso. Hasta este momento, Medina, con una amplia trayectoria, estaba al frente de la Escuela Canaria de Entrenadores como director.

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas respondió a estas dimisiones con un comunicado a primera hora de la tarde de ayer donde asegura que todo se debe a unas «presiones sexistas» de este grupo de directivos contra Antonio Suárez «para apartar a la vicepresidenta Sonja Arup de todas sus funciones» .

«Suárez lleva varios meses soportando una campaña de acoso de género por parte de un grupo liderado por los mencionados vicepresidentes y a la que no ha accedido. No hay cabida para los presiones sexistas. Ésas son formas del pasado ya superadas y que chocan con los valores del fútbol canario y de esta federación», apuntan en la nota remitida.

En ese sentido, trasladan que Sonja Arup, «conocedora de la situación desde hace meses, transmitió hace dos semanas al presidente Suárez su propuesta de renuncia irrevocale». Todo, según señala, «para preferir ser leal a Antonio Suárez y dando prioridad a los intereses generales del fútbol y de esta federación».

Sonja Arup era vicepresidenta desde junio de 2020. Su primer gran momento dentro del mundo del fútbol fue organizar Expo Fútbol en Meloneras, a través de la empresa Insportme. Ese fue su primer contacto con Suárez y la FIFLP.

Además, aseguran en la nota que en la junta de gobierno de ayer «iban a ser cesados por Antonio Suárez los vicepresidentes José Vega Hernández y José Juan Arencibia» antes de que ellos presentaran su dimisión por la mañana.

«Fines espurios»

Por otro lado, la FIFLP traslada su pesar por el adiós de Ramón Medina «un hombre que tantas ocasiones ha prometido lealtad al presidente Suárez» y también lamentan «que una persona de su talla y valía haya sido arrastrado dentro de una dudosa maniobra con fines espurios».

Los miembros salientes niegan que existieran tales «presiones sexistas» para desplazar a Arup de sus cargos y se remiten al escrito de dimisión.

«Miente descabelladamente y crea una cortina de humo. Los directivos no tenemos sueldo ni retribución. Él lleva 33 años ahí y en su junta directiva ha habido poquísimas mujeres y eso que hay infinidad de entrenadoras, jugadoras, árbitras y directivas en clubes válidas para estar ahí», explica Juanjo Arencibia, exvicepresidente de la FIFLP y máximo mandatario del Arucas.

Cuestionado por qué ahora, Arencibia explica que es cuando se «ha perdido la confianza». «Le hemos cogido mentiras importantes. No sé por qué miente, pero él solo tiene una cosa que hacer: marcharse. Esto es una ola, un tsunami. La gente quiere que se vaya, no están con él. No sé si cree que está por encima del bien y del mal. Cree que es su cortijo porque lleva ahí 33 años y cree que es él. Intentamos solucionarlo, pero no hubo manera», insiste.

Este es el último año de mandato de Antonio Suárez, reelegido en 2018, donde llegó como único candidato después de que José Ramón Navarro desechara la idea de pelear en las urnas. La fecha de la convocatoria está por definir, pero debe ser este año. La cuenta atrás ha comenzado. De momento, Antonio Suárez vive sus horas más bajas como presidente a pesar de reconstituir su junta ayer, no sin llevarse varias negativas por el camino.