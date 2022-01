Sorpresa y pesar en el deporte de la Villa de La Orotava por el fallecimiento de Mateo Hernández. El joven portero de 18 años del club de fútbol sala Dimurol Salesianos Tenerife fallecía este martes repentinamente.

Mateo, integrante del equipo Juvenil de División de Honor con el que se proclamó campeón regional el pasado mes de mayo, también desempeñaba en el club orotavense funciones de entrenador. El Dimurol Salesianos informaba al mediodía de este martes que suspendía todas sus actividades hasta el jueves en señal de luto.

Las muestras de dolor se han ido sucediendo con el paso de las horas, empezando por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Orotava y siguiendo por las federaciones de fútbol de Tenerife y Las Palmas, además de entidades de toda Canarias.

Integrante de la selección Canaria Sub 19 masculina, preparaba desde hace semanas el próximo Campeonato de España con el combinado de las islas. Mateo Miguel Hernández Pacheco estaba considerado una firme promesa del fútbol sala canario. Y es que no sólo formaba parte de la actual selección Sub 19, sino que había defendido los colores del archipiélago como integrante de otras plantillas de combinados autonómicos en categorías inferiores.