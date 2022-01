El Guaguas cumple y jugará los cuartos de la CEV Cup

El sueño europeo del Guaguas continúa vivo. El conjunto grancanario ya está en los cuartos de final de la CEV Cup masculina de voleibol después de conseguir la victoria ante el Volley Haasrode Leuven (3-0) y cerrar la serie en un choque de alta tensión. Los amarillos, que habían ganado también en la ida por 0-3, tuvieron que sudar para certificar su pase en el duelo de vuelta. Pero en los momentos calientes, no dudaron. Su siguiente rival, el Monza italiano.

La energía de ambos conjuntos se hizo notar desde el principio. Si bien el Guaguas fue capaz de adelantarse primero en el marcador, algunos errores marcaron su inicio. Sin embargo, el cuadro local se rehízo mediante una gran defensa en la red, mejorando las recepciones y apretando los dientes desde el saque. De ese modo, el Haasrode Leuven se vio obligado a pedir un tiempo muerto rápido (9-5).

Los belgas reaccionaron y recortaron distancias, aunque los jugadores de Sergio Miguel Camarero se mantuvieron firmes por delante. Llegó entonces el primer momento caliente (20-18).

El Haasrode Leuven encontró mejor ritmo y se aprovechó de los errores del Guaguas en la recepción. El cuadro belga se vino arriba en el instante clave para darle la vuelta al marcador (21-23). No obstante, los insulares sacaron adelante la situación con garra. Yadrián Escobar cerró el set tras un largo 27-25 (1-0).

2-0, set y eliminatoria

El Haasrode Leuven dominó en el inicio de la segunda manga hasta el punto de que llevaron al técnico local Camarero a parar el partido (0-5). A partir de ahí, el set cambió. A los locales les empezaron a salir las cosas y Yadrián Escobar siguió martilleando la pista rival para firmar la escapada (15-9). A pesar de eso, Haasrode Leuven volvió a poner contra las cuerdas a un Guaguas que, pese a volver a estar algo irregular, pudo cerrar el set y la eliminatoria: 25-21 (2-0).

Con el trabajo ya hecho, el cuadro grancanario no quiso bajar el listón y luchó por finiquitar el encuentro por la vía rápida. Su salida en el tercer set fue muy buena y pronto logró una ventaja cómoda. Los visitantes ya no parecían tener fuerzas para alargar el partido, aunque no bajaron los brazos. El Guaguas puso la directa y completó el rosco: 3-0. Ahora a por el Monza italiano.

Ficha técnica:

Guaguas 3

Leuven 0

Guaguas: Yadrián Escobar (15), Moisés Cezar (4), Paulo Renan Bertassoni (2), Jorge Almansa (6), Yosvany Hernández (12), Borja Ruiz (6) y Alejandro Fernández (L). También jugaron: César Martín (1), Ángel Rodríguez (2), Guille Hage (4) y Matt Knigge (3).

Volley Haasrode Leuven: Hendrik Tuerlinckx (14), Laszlo De Paepe (4), Lennert Van Elsen (1), Berre Peters (13), Simon Peters (8), Valkiers (1) y Bert Dufraing (L). También jugaron: Robin Blondeel (1) y Christophe Witvrouwen.

Parciales: 27-25, 25-21 y25-20.

Árbitros: Ilaria Vagni (ITA) y Ricardo Ferreira (POR).

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la CEV Cup, disputado en el Centro Insular de Deportes.