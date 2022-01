Dani Sarmiento: "Si esta fue mi última vez con España, no ha estado mal"

Todo cambió para Dani Sarmiento (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) cuando sonó el teléfono con Jordi Ribera al otro lado. El grancanario no iba a estar en el Campeonato de Europa, ‘víctima’ del relevo generacional de España. Sin embargo, los contagios en la selección le abrieron un hueco que aprovechó para volver con una plata.

¿Hoy ve la plata y empieza a tener matices distintos la plata?

Después del partido, cuando te enfrías y piensas todo lo que ha pasado este equipo durante el campeonato, ya se valora más el hecho de haber llegado a una final. Perdimos por unos segundos y a caer así duele más, pero es una buena señal. Este equipo ha vuelto a competir contra los mejores cambiando a mucha gente, con problemas de covid o bajas por lesión. Al final, España siempre da la cara. La medalla es de plata, pero sabe a mucho, sabe a oro por el significado de acabar con Dinamarca en semifinales, por ver cómo Francia, campeona olímpica, se va de vacío... Creo que es para darle mucho en valor a la medalla y a la trayectoria.

¿Le ha dado muchas vueltas a esa última posesión donde pueden ponerse por delante? ¿Le sorprendió que no hubiera golpe sobre Cañellas, la advertencia de pasivo tan rápido?

Claro que le das vueltas. ¿Que podían haber pitado golpe? Pues sí. ¿Podíamos haberlo jugado mejor? También. Esto es el deporte. Tuvimos nuestro balón y no lo aprovechamos; ellos tuvieron el suyo y lo resolvieron bien: penalti, gol y victoria. Esto ha pasado toda la vida en el deporte y es valioso para aprender. Suecia mereció ganar, les felicitamos y nosotros a seguir aprendiendo y felicitarnos también por el trabajo realizado en el campeonato.

Habla del aprendizaje. Supongo que le habrá sido raro llegar y no ver caras conocidas en esta selección de transición. ¿Ha palpado que hay material para el futuro?

Sí. Si te fijas había como cuatro o cinco habituales que no estábamos. El resto se mantenía. Son jugadores que llevan tiempo juntos y los que llegan traen la misma filosofía de juego y se han adaptado bien, son jugadores con responsabilidad en sus equipos: jóvenes y con experiencia. Han cumplido con creces. Culpa de todo esto también es del trabajo de captación de talento joven, con Jordi [Ribera, seleccionador] como gran responsable, con gente detrás que aplican esa línea de trabajo que él impone en la absoluta. Eso facilita el trabajo. Los ‘nuevos’ tienen un punto de frescura distinto y el resultado está ahí, con una plata que significa mucho.

En cualquier caso, como le cambió todo en apenas 10 días. De ver el Europeo por televisión a estar jugándolo.

Tuve una charla con Jordi antes de que saliese la lista definitiva y me dijo que estuviera preparado por lo que fuera. Estaba entrenando con mi club, preparando lo que queda de temporada y recibí la llamada. No eran las mejores condiciones, porque a nadie le gusta ir por una lesión de un compañero o por un contagio, no es agradable, pero es parte del deporte. Intenté ayudar al equipo, meterme en dinámica y empezar a coger ritmo de competición porque llevaba sin competir desde mediados de diciembre. Y eso fue lo más complicado porque tenías que ponerte a tope. Intenté hacer lo que pude y aportar mi experiencia. Por supuesto que podía haber aportado más, seguro, pero estoy muy contento por haber aportado el grupo. Estoy satisfecho no por el qué ha logrado el grupo sino el cómo. Es un orgullo.

¿Cómo fue esa conversación con Jordi Ribera? Supongo que desde la sinceridad y la calma con una persona a la que conoces desde hace 20 años.

Después de los Juegos Olímpicos, mucha gente insinuó que si los más veteranos habíamos hablado entre nosotros para no seguir y tal... Eso no sucedió, nunca existió. Todos estábamos con ganas de celebrar la medalla, de volver a casa y demás. Ese tema se dejó. Yo hablé con Jordi cuando salió la lista de treinta y tantos jugadores que salen antes de cada campeonato y me dijo que no iba a estar. Él me preguntó que si seguía jugando, si me llamaba, si estaba dispuesto a ir. Le contesté que por supuesto. Siempre que me llame la selección y pueda estar, volveré. Pero ya hemos visto que los jóvenes vienen fuerte. Seguiré trabajando y si hay otra oportunidad volveré, pero si esta fue mi última vez con España, no ha estado mal.

¿Pensaba eso ayer?¿Se le pasó por la cabeza que esta sí era la última vez que iba a estar con España?

Claro que lo piensas, no lo puedo negar. Pero intento vivir el presente, disfrutar de esto y quién sabe. Disfruté como un niño. Si fue la última, pues fue maravillosa;si no, pues a seguir.

¿Qué sigue viendo en Jordi Ribera de aquel entrenador que le dio la alternativa en Gáldar en Asobal?

Las personas cambian y adquieres conocimientos, experiencia, matices, pero siempre ha sido un estudioso del balonmano, viendo vídeos, meticuloso con su trabajo... Es un profesional que pasa las 24 horas del día pensando en balonmano. No me extraña que hoy ya haya estado viendo vídeos y pensando cosas para el próximo campeonato. Eso te dice mucho de cómo es. Ha cambiado, evidentemente, como yo, pero su esencia se mantiene.

Otras veces me ha dicho que no, pero ahora, ¿empieza ya a analizar lo que ha sido su carrera internacional? Campeón del mundo, doble europeo, bronce olímpico...

La verdad que no. Le doy vueltas a seguir jugando al balonmano. Tengo ganas de seguir, aunque tengo una edad, pero tengo ganas. La cosa es que el cuerpo me lo permita. El cuerpo y la cabeza para seguir a un nivel alto. Todo eso es que no lo pienso: lo que pasó, pasó. Ahora miro al futuro. Quiero seguir al menos un año más y eso es lo que me planteo. Ya habrá tiempo de mirar eso cuando esté en Canarias ahí tranquilo con la familia, repasando recortes [Se ríe].

¿Se ha especulado con su regreso a Ademar León? ¿La idea pasa por volver a España?

Mucha gente me ha preguntado por esto y no sé de dónde sale. Mi mujer es de León, tengo familia ahí y me unen vínculos, pero no ha habido nada más. ¿Me gustaría volver a España? Pues sí, pero es complicado. Nunca he cerrado puertas a volver y no lo voy a hacer. Si me lo propone alguien pues intentaremos llegar a un acuerdo, pero de momento, nada.