Sagan se abona a Gran Canaria

Algo deben tener las carreteras de Gran Canaria que, a pesar de los disgustos, engancharon a Peter Sagan a la Isla. No le pesaron las penas que se llevó en la Gran Canaria el año pasado. Por un lado, cuando se pegó una buena torta sobre el asfalto justo el día de su 31 cumpleaños; por otro, cuando tuvo que alargar su estancia en el sur de la Isla después de contagiarse de coronavirus y tener que pasar la cuarentena en una habitación de hotel. Todo eso le dio igual porque Peter Sagan, tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta, volvió a elegir Gran Canaria como punto de partida clave en su pretemporada.

Y eso que esta vez Peter Sagan llegó hasta Mogán con el maillot del equipo francés Team TotalEnergies, con el que firmó por dos temporadas, después de abandonar la escuadra alemana del Bora-Hansgrohe. La última campaña del ciclista eslovaco no fue la mejor, con la pena de no poder acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio por lesión y el abandono en el Toru de Francia en la primera semana. Algo que no le permitió luchar por su octavo maillot verde, que premia la regularidad en la ronda gala. Sin embargo, la nota positiva para Sagan fue llevarse ese honor del Giro de Italia, donde sumó un triunfo de etapa. Una más para una cosecha de más de un centenar de victorias en el circuito profesional. Casi nada.

Esta vez Peter Sagan se dejó ver por Gran Canaria con su compañero de equipo Maciej Bodnar, ciclista polaco, siete veces campeón en ruta de su país. «Buen clima, hermoso paisaje y grandes amigos para entrenar», escribió el ciclista eslovaco en su perfil de Instagram. Unas líneas que van en lo que ya expuso hace un año en la misma red social. «Tuve un paseo maravilloso de seis horas y algunas nuevas cicatrices», escribió entonces Sagan, justo tras sufrir una caída sin grandes consecuencias más allá del susto.

El amigo Willie

Pero la gran anécdota de este ‘training camp’ de Peter Sagan en Gran Canaria tuvo a un turista escocés como protagonista. Willie McColl, de 63 años, andaba por la Isla de vacaciones con la bicicleta a cuestas como de costumbre. En una de sus salidas en la cara sur de Gran Canaria se encontró con un problema para el que ya no tenía solución: otro pinchazo. Y es que McColl ya había pinchado dos veces antes de sufrir otro reventón en sus ruedas. Sin cámaras que poner, el hombre estaba tirado.

«Hice una señal a un grupo de chavales, quienes sin dudarlo acudieron en mi ayuda, me proporcionaron un tubo y se dispusieron a hacer que volviera a funcionar», explicó el turista británico al portal especializado en ciclismo www.road.cc

La sorpresa

«Dependía de la buena voluntad de los ciclistas que pasaban», explicó McColl. Y esa grupeta de cuatro ciclistas que le socorría tenía a un triple campeón del mundo entre ellos. Peter Sagan, acompañado del austriaco Michael Gogl ,del Alpecin Fenix, más otros dos ciclistas sin identificar [uno del Bora y otro del Team TotalEnergies] le estaban auxiliando sin que él se enterase. «Le pregunté a Gogl, sin saber quién era, que si estaba con el equipo. Me dijo que sí y me contestó: mira, ahí está Peter Sagan», contestó.

¿Cómo iba a estar un triple campeón del mundo y, probablemente, el corredor más carismático del pelotón colocándole una cámara a su rueda? «No lo reconocí. Parecía mucho más joven de lo que pensaba», aseguró el turista rescatado de la cuneta. Willie McColl aprovechó el momento para fotografiarse con el pelotón, que le mostraron su mejor sonrisa.

Gran Canaria, asentada como un paraje para el cicloturismo, sigue al alza como punto de partida para muchos equipos de élite, como fue el británico Ineos, que rodó por la Isla en los dos últimos años. A la sombra del Teide, también emerge Gran Canaria en el ciclismo profesional. Y ahí, Peter Sagan es ya un fijo.