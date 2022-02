Daida Ruano Moreno narra su lucha contra el cáncer

La 18 veces campeona del mundo de windsurf, Daida Ruano Moreno, es la protagonista de un cortometraje documental biográfico que narra una de las etapas menos conocidas de su carrera deportiva y que estuvo marcada por la lucha contra el cáncer. Daida back to the ocean está dirigido por el joven realizador grancanario Pablo Ramírez y todos los beneficios, que genere la pieza audiovisual, irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AEECC).

El documental, de 25 minutos de duración, aún no ha sido estrenado oficialmente al estar inmerso en varios procesos de selección para participar en varios festivales de cine, tanto a nivel nacional como internacional. Producido por SaltyDrops, Seven Islands Films y Gran Angular Canarias, Daida back to the ocean pretende servir de inspiración para otras personas que estén inmersas en el mismo trance que tuvo que superar la deportista de Pozo Izquierdo en 2012, cuando tuvo que enfrentarse a un cáncer de ovarios que le obligó a pasar por el quirófano y a recibir un complejo tratamiento de quimioterapia.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, se ha estrenado en las redes sociales oficiales de Daida back to the ocean un primer teaser con material inédito del documental. “La personalidad de Daida Ruano y su trayectoria como referente mundial del deporte, son el altavoz ideal para conseguir dar visibilidad a esta agresiva enfermedad”, destacó Pablo Ramírez, que hizo especial hincapié en la necesidad de movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención, detección precoz de este tipo de patologías y colaborar en la recaudación de fondos para la investigación sobre la enfermedad.

El mar como terapia

El océano es un personaje más de este documental y sirve como nexo de unión de los diferentes elementos que dan sentido a esta hermosa historia de superación. Contado en primera persona por la propia Daida Ruano, la trama transporta al espectador a un escenario íntimo formado por su hermana gemela, Iballa Ruano, el resto de su familia, su círculo cercano de amistades y el mar que baña Pozo Izquierdo, que se presenta como la mejor terapia posible para superar las secuelas provocadas por los tratamientos a los que tuvo que someterse Daida para superar el cáncer.

El cortometraje ha sido grabado con equipos cinematográficos de alta gama y ha contado con la colaboración desinteresada de un equipo técnico y humano, sin el cual, hubiese sido imposible haber llevado a cabo este proyecto benéfico. El resultado final es una piza cargada de optimismo, que no solo aporta fortaleza a los enfermos de cáncer y sus familiares, sino que presenta una historia de superación universal que conseguirá animar a todas aquellas personas que, a lo largo de su vida, hayan tenido que enfrentarse a una situación límite.