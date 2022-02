La Liga Regional femenina de Lucha canaria genera controversias. En principio, del cartel de 11 equipos inscritos se caen en principio cinco, concretamente los representantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según informaba ayer en un comunicado la Federación Canaria, los cuatro clubes de Tenerife (el Benchomo, el Guamasa, Las Adelfas y el Chacayca), más el CL Tenercina de La Palma, han puesto en conocimiento del organismo federativo que no desean participar por lo que consideran un trato discriminatorio con el club palmero, al no haberse autorizado al mismo a participar en la Liga Femenina de Tenerife.

Además de estos equipos, en el cartel de la competición figuran el Santa Rita, de Gran Canaria; el Unión Sur Yaiza y La Laguneta Tinajo, de Lanzarote; y el Saladar de Jandía, el Rosario y el Maxorata, de Fuerteventura.

El día 5 de enero, la Federación Canaria comunicó a las respectivas federaciones insulares y a los 11 equipos la apertura del plazo para la tramitación de la inscripción para la Liga Regional femenina, cuya fecha de inicio estaba prevista para este domingo. Una vez confirmados los clubes participantes y elaborado un calendario, este se remitiría a los equipos para que pudieran, en su caso, realiza cambios y luego comunicar el calendario definitivo.

Pero el viernes 21 de enero, la tinerfeña publica en sus redes sociales la organización de una competición denominada Liga Caixabank de Tenerife de carácter interinsular, en la que participarían cuatro clubes de Tenerife y uno de La Palma.

Previamente, el 20 de enero, la Federación Insular de La Palma había comunicado a la Federación Regional que desde Tenerife habían invitado al Tenercina a participar en su competición, solicitando el visto bueno y autorización.

La Canaria respondió que «no procedía», ya que la Insular de Tenerife no tiene competencias para organizar una liga interinsular. «Es este el motivo de la negativa a conceder el permiso al Club Ternecina, y no otros que puedan invocarse y que pudieran intentar hacerse pasar por discriminatorios y que no existen», anuncia el comunicado de la Regional.

Trato discriminatorio

Se produce luego la renuncia de los clubes tinerfeños y del palmero a la Liga Regional, argumentando un trato discriminatorio con el Ternecina. Segíun la Canaria, «la discriminación a la que aluden estos clubes se atribuye a la comparación con el equipo Unión Agüimes, de la isla de Gran Canaria, que participa en la competición insular de Fuerteventura, haciendo ver que es un caso idéntico al del Ternecina, cuando lo cierto es que la participación del Unión Agüimes fue acordada en una reunión del Comité de Clasificación celebrado el 1 de octubre de 2021 y tanto el Club de Lucha Unión Agüimes como las Federación de Gran Canaria y Fuerteventura tramitaron las solicitudes ante la Federación Regional».